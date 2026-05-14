U izraelskim napadima na Libanon poginule 22 osobe. Među njima osmero djece

U izraelskim zračnim napadima na više lokacija u Libanonu u srijedu poginule su najmanje 22 osobe, među njima osmero djece, priopćilo je libanonsko ministarstvo zdravstva. Državna novinska agencija NNA izvijestila je da je Izrael gađao oko 40 lokacija na jugu i istoku Libanona, uključujući područja južno od Bejruta.

Najsmrtonosniji napadi pogodili su sela na jugu zemlje te automobile na obalnoj cesti između Bejruta i južnog Libanona. Ministarstvo zdravstva navodi da je u napadima na vozila poginulo najmanje osam ljudi, uključujući dvoje djece.

Izraelska vojska priopćila je da je gađala infrastrukturu, skladišta oružja i raketne lansere pokreta Hezbollah u južnom Libanonu. Napadi su izvedeni uoči nove runde izravnih pregovora Libanona i Izraela u Washingtonu pod američkim posredovanjem, kojima se snažno protivi proiranski Hezbollah.

Od početka primirja uništeno 10 tisuća kuća

Od prekida vatre koji je američki predsjednik Donald Trump objavio 16. travnja, u izraelskim napadima u Libanonu poginulo je više od 400 ljudi, prema podacima koje je prikupio AFP na temelju službenih brojki. Libanon je ovaj tjedan od Washingtona zatražio da pritisne Izrael kako bi obustavio napade uoči pregovora zakazanih za četvrtak i petak.

Predsjednik libanonskog Nacionalnog vijeća za znanstvena istraživanja Chadi Abdallah izjavio je da je od početka primirja oštećeno ili uništeno više od 10.000 kuća.

Hezbollah je priopćio da je izveo više napada dronovima na izraelske snage u južnom Libanonu te da su njegovi borci u pojedinim područjima vodili izravne sukobe s izraelskom vojskom. Vođa Hezbollaha Naim Qassem u utorak je poručio da će njegovi borci pretvoriti bojište "u pakao za Izrael".

Mirovne snage UN-a u Libanonu (UNIFIL) izrazile su zabrinutost zbog pojačanih aktivnosti izraelske vojske i Hezbollaha u blizini njihovih položaja, upozorivši posebno na sve češću uporabu dronova.