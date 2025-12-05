Otkriveni detalji vjenčanja: Taylor platila ogroman iznos da ‘otkupi’ termin od druge mladenke

Američka pjevačica Taylor Swift (35), jedna od najuspješnijih glazbenica današnjice, i njezin partner, igrač američkog nogometa Travis Kelce (36), prema pisanju Page Six-a, navodno su odredili datum svog vjenčanja. Par bi, tvrde izvori, sudbonosno “da” trebao izreći 13. lipnja 2026. godine, što je posebno simbolično jer je pjevačici broj 13 omiljeni i “sretni” broj.

Ceremonija bi se, prema navodima medija, trebala održati na luksuznom imanju Ocean House na Rhode Islandu. Swift je, piše Page Six, bila toliko odlučna vjenčati se baš tog dana da je čak platila visok iznos drugoj mladenki koja je ranije rezervirala termin.

Numerološko značenje brojeva koje Swift obožava

Obožavatelji popularne glazbenice dobro znaju koliko je broj 13 važan u njezinu životu, no čini se da odabrani datum nosi još dublju simboliku. Kada se datum zapiše kao 6/13/26, zbroj svih znamenki iznosi 18, a daljnjim zbrajanjem dobiva se broj 9. Prema Numerology.comu, broj 9 predstavlja kraj jednog ciklusa i otvaranje prostora za novi početak - što bi, smatraju fanovi, moglo savršeno odgovarati početku bračnog života.

Hoće li ipak biti veliko slavlje?

Iako su raniji izvori tvrdili da su Taylor i Travis željeli intimno vjenčanje samo za najbliže, par je navodno shvatio da će se teško ograničiti na mali broj ljudi. Zbog sve većeg popisa gostiju, sada se razmatraju i dodatne lokacije: farma u Tennesseeju ili čak privatni karipski otok.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Izvori su ranije navodili i da se par želi vjenčati što prije jer pjevačica želi zasnovati obitelj, a nagađanja o terminu kruže još od njihove zaruke u kolovozu ove godine.

Hrvatski korijeni braće Kelce

Kelceovi hrvatski korijeni ponovno su dospjeli u fokus. Travis i njegov brat Jason ranije su u svom podcastu otkrili kako potječu iz Gorskog kotara, iz sela Vele Drage u općini Brod Moravice. Njihova prabaka Marie Stajduhar bila je kći hrvatskih imigranata koji su početkom 20. stoljeća preselili u SAD. Danas njihovi potomci žive u Clevelandu.

