Već 10 godina nije došla na Met Galu: Zašto je Taylor Swift nestala s crvenih tepiha?

Pjevačica Taylor Swift (36), neosporno jedna od najvećih glazbenih zvijezda današnjice, izgradila je carstvo vrijedno više od milijardu dolara i oborila rekorde svojom turnejom "Eras". Ipak, unatoč planetarnoj slavi, njezina su pojavljivanja na događajima poput Met Gale, crvenih tepiha i dodjela nagrada postale prava rijetkost. Dok se svijet pita zašto se najmoćnija žena glazbene industrije skriva, odgovor leži u pomno osmišljenoj PR strategiji.

Prekretnica 2016.

Ključni trenutak dogodio se 2016. godine. Nakon javnog sukoba s Kanyeom Westom i Kim Kardashian te intenzivne medijske pažnje koja je njezin ljubavni život prikazivala na, kako je sama opisala, seksistički način, Swift se povukla iz javnosti. Uslijedila je godina tišine nakon koje se vratila s albumom Reputation, a ta je era u potpunosti promijenila njezin odnos s medijima. Umjesto davanja intervjua, komunicirala je izravno s obožavateljima putem društvenih mreža, dok je poruka bila jasna (ujedno i stih iz pjesme): 'stara Taylor je mrtva'.

U tom razdoblju započela je vezu s glumcem Joeom Alwynom, s kojim je donijela svjesnu odluku da njihov zajednički život ostane daleko od očiju javnosti. Kako je otkrila u svom dokumentarcu Miss Americana, unatoč negativnoj percepciji u medijima, u privatnom je životu napokon bila sretna. Ta odluka o odvajanju poslovnog i privatnog postala je temelj njezinog novog pristupa slavi.

Odsutnost s crvenih tepiha nije samo bijeg od znatiželjnih pogleda, već i moćan PR potez. Swift i njezin tim, predvođen dugogodišnjom publicistkinjom Tree Paine, usavršili su PR priručnik Taylor Swift koji se temelji na strateškoj tišini i pažljivo tempiranim objavama. Umjesto da dopusti medijima da oblikuju priču o njoj, ona to čini sama. Tijekom ere albuma Reputation u potpunosti je zaobišla tradicionalne medije. Nije davala intervjue, a uz fizičko izdanje albuma prodavala je vlastite časopise koji su sadržavali njezine pjesme, fotografije i poeziju. Time je postala sama svoj izdavač.

Odabrani izlasci i borba s paparazzima

Iako izbjegava većinu događaja, Swift se nije u potpunosti povukla. Njezina su pojavljivanja, međutim, svedena na pomno odabrane prilike, poput dodjela nagrada na kojima je nominirana ili odnosi pobjedu. Na prestižnoj Met Gali nije viđena još od 2016. godine, a kao razlozi za izostanke navodili su se preklapanje rasporeda ili pripreme za važne privatne događaje.

Istovremeno, njezina veza s igračem američkog nogometa Travisom Kelceom (36) donijela je novu vrstu izloženosti. Redovito se pojavljivala na njegovim utakmicama, no ti se izlasci percipiraju kao podrška partneru, a ne kao obveza. Poznata je po korištenju taktika za skrivanje od paparazza, poput ogromnih kišobrana koji je zaklanjaju od objektiva i brojnog osiguranja. Svaki izlazak iz kuće, pa i onaj najobičniji, zahtijeva golemu količinu planiranja kako bi sačuvala privatnost.