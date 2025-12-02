Najveća kritičarka Kim Kardashian je upravo njezina kći: Istaknula je što ljudi mrze kod Kim

Ako postoji jedna osoba na svijetu koja može držati Kim Kardashian čvrsto „na zemlji“, onda je to njezina 12-godišnja kći North West. Ova odlučna djevojčica poznata je po tome da ne skriva mišljenje kad smatra da je modni stil njezine mame potpuno promašen. Već je ranije ismijavala razne Met Gala kombinacije koje je Kim nosima, a njezinu je kombinaciju iz 2021. opisala kao „vreću za smeće“.

Foto: Foto: Profimedia

Nije ju ohrabrila

Kći koju Kim ima s danas bivšim mužem Kanyeom Westom, nastavila je tu tradiciju u najnovijoj epizodi serije „The Kardashians“, koja gledatelje vodi iza kulisa ovogodišnje Gale i prikazuje posljednje pripreme. Dok se Kim u zadnji tren brinula zbog svoje uske crne kožne haljine, North je očito izgubila strpljenje i pokušala je „utješiti“ prilično grubim riječima.

„Što je najgore što se može dogoditi? Da ljudi mrze tvoje kombinacije? To se ionako događa svake godine“, rekla je odlučna 12-godišnjakinja, no uz oštru kritiku, North je mami donijela i buket cvijeća kao iznenađenje. Zatim je raznježeno dodala: „Znaš što? Ovo mi je uljepšalo dan.“

Zamijenile uloge

Preokrenuvši uloge, North je tada preuzela kontrolu nad situacijom i utješila Kim: „Samo moraš ići, to je to“, pri čemu ju je čvrsto zagrlila kako bi je ohrabrila. Kasnije je Kim u emisiji kazala: „Sinoć je North došla u moju sobu. Donijela mi je najslađi balon na kojem piše 'Sretno' i malo cvijeća.“

Foto: Profimedia

Nije spomenula Northin komentar o tome da ljudi „mrze“ njezine modne kombinacije. No na kraju su se mudre riječi 12-godišnjakinje ipak pokazale uspješnima, pa je Kim zakoračila uz stepenice u svom pripijenom kaubojskom haute couture izdanju. Na kraju je izgled zahtijevao drastičnu izmjenu posljednjem trenutku, zbog čega su stilisti ostali budni do tri sata ujutro prilagođavajući ga.

Na ovogodišnjoj Met Gali Kim je čak izjavila za Vogue da je North „velika kritičarka“ njezinih često oskudnih izdanja, dodavši da je kći postala „prilično dobra“ u tome da joj servira oštre komentare. To je vjerojatno i dobro za maminu dozu realnosti, s obzirom na to da je 2023. rekla kako Kimina kombinacija izgleda kao da je kupljena „u dućanu za jedan dolar“ i da „izgleda kao havajska cura s poderanom haljinom“. Tada je Kim pred kamerama izjavila: „Ne možeš stvarno shvatiti ozbiljno kad te desetogodišnjakinja zeza“, ali je dodala: „Nikad ne shvaćam, ali malo ipak boli.“

