Brzi i žestoki na posebnom poligonu! Evo kada i gdje gledati drift spektakl

Nakon eksplozivnog otvaranja sezone, Donut International Cup vraća se u Zagreb. Najiščekivanija runda ovogodišnjeg prvenstva, Donut 9, održat će se 30. i 31. svibnja u Westgate Shopping Cityju kao jedinstveni noćni spektakl.

Vrhunac sezone pod reflektorima

Westgate će ponovno postati epicentar regionalne drift scene u još spektakularnijem izdanju. Prostrano prizorište i noćna atmosfera stvorit će jedinstveno trkaće iskustvo. Staza je poznata po velikim brzinama, a noćni format dodatno će pridonijeti napetosti, zahtijevajući od vozača iznimnu vještinu i hrabrost.

Borba za naslov se zaoštrava

S obzirom na minimalne bodovne razlike, utrka u Westgateu mogla bi biti ključna za naslov. Mladi Solinjanin Toma Ostojić, nakon sjajnog drugog mjesta u Splitu, sada je pod pritiskom da potvrdi svoj talent. Konkurenciju mu zaoštrava iskusni Ivo Znaor, pobjednik splitske utrke. Tu je i miljenik publike i prošlogodišnji prvak Adrian Petričević koji traži iskupljenje nakon trećeg mjesta u Splitu. Račune će im pokušati pomrsiti i aktualni prvak Marko Brdek te uvijek opasni Nikola Ilić i Erik Janković.

Adrenalinski vikend za sve posjetitelje

Posjetitelje očekuje vikend vrhunske drift akcije. Subota je rezervirana za treninge i kvalifikacije uz cjelodnevni program za posjetitelje, dok nedjelja donosi finalne borbe i spektakularnu noćnu završnicu. Tada će biti okrunjen pobjednik treće runde kupa. Uz stazu, posjetitelji mogu očekivati bogat zabavni program te ponudu hrane i pića. Prijenos glavnog programa počinje u nedjelju u 15 sati na platformi Voyo.

Pridružite se nezaboravnom vikendu ispunjenom adrenalinom, bukom snažnih motora i jedinstvenom atmosferom koja se ne propušta. Borba za naslov prvaka postaje sve intenzivnija, a Westgate je postaja na kojoj se lomi prvenstvo.