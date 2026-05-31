Majka je prisiljavala da pozira gola s deset godina: Kako danas izgleda zvijezda 'Plave lagune'?

Glumica Brooke Shields danas slavi 61. rođendan! Rođena u središtu Hollywooda od najranije dobi, bila je uključena u kontroverzne projekte poput filma ''Pretty Baby'', u kojem je sa samo 11 godina glumila prostitutku, i kampanja koje su izazvale rasprave o seksualizaciji djece u industriji zabave. Tijekom 1980-ih postala je globalna zvijezda i zaštitno lice mode, ali je istovremeno bila pod stalnim pritiskom javnosti i medija zbog svog izgleda i privatnog života.

Kasnije je otvoreno govorila o teškim iskustvima iz industrije, uključujući seksualno nasilje i pritiske koje je trpjela kao maloljetna zvijezda, što je dodatno potaknulo rasprave o granicama u Hollywoodu.

Osim profesionalnih kontroverzi, u javnosti su često cirkulirale i priče o njenim vezama i slavnim poznanstvima, uključujući i medijski praćenu, ali kratku bliskost s Johnom F. Kennedyjem Jr., koju je sama kasnije opisala kao kratku i platonsku epizodu.

Danas, iako i dalje aktivna u javnom životu i poduzetništvu, Brooke Shields se sve više pozicionira kao glas koji kritizira pritiske industrije na žene i promiče ideju prirodnog starenja i samoprihvaćanja.