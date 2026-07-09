Varvodić dobio još jednu veliku prednost pred Primorcem u borbi za HOO

Uoči izbora za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora, Josip Varvodić dobio je još jednu veliku prednost pred protukandidatom Draganom Primorcem.

Naime, podršku je dobio od Sportskog saveza Grada Zagreba. "Predsjednik Hrvatskog plivačkog saveza Josip Varvodić imat će glas Sportskog saveza Grada Zagreba na Izvanrednoj sjednici Skupštine HOO-a na kojoj će biti izabran novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora. Odluka je to donesena većinom glasova članova Upravnog odbora Sportskog saveza Grada Zagreba, na 17. sjednici održanoj u srijedu, 8. srpnja 2026. godine", objavljeno je na stranicama Zgsport.

"Podršku Josipu Varvodiću dajemo zbog njegova dugogodišnjeg iskustva u sportu, rada u domaćim i međunarodnim sportskim organizacijama te razumijevanja potreba sportskog sustava na svim razinama. Vjerujemo kako svojim znanjem, iskustvom i međunarodnim kontaktima može doprinijeti novom smjeru razvoja Hrvatskog olimpijskog odbora", stoji u objavi između ostalog, a cijelo priopćenje pročitajte OVDJE.

Podsjećamo, izvanredni izbori za novog predsjednika HOO-a održat će se 29. srpnja, nakon ostavke dugogodišnjeg predsjednika Zlatka Mateše. Za pobjedu će biti ključni glasovi sportskih saveza, klubova i ostalih članica HOO-a.