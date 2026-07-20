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VJETAR U LEĐA /

Varvodić dobio novi mandat na čelu plivačkog saveza uoči izbora za HOO

Varvodić dobio novi mandat na čelu plivačkog saveza uoči izbora za HOO
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Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Izbori za predsjednika HOO-a održat će se 29. srpnja.

20.7.2026.
14:00
Sportski.net
Sandra Simunovic/PIXSELL
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Na sjednici Hrvatskog plivačkog saveza održanoj u ponedjeljak dosadašnji predsjednik Saveza i prvi potpredsjednik Europske federacije vodenih sportova Josip Varvodić dobio je novi mandat.

Varvodić je novi mandat izborio jednoglasnom potporom svih prisutnih, a ta bi mu pobjeda mogla biti vjetar u leđa za skorašnji "obračun" s bivšim ministrom Draganom Primorcem te Miroslavom Buljanom. Varvodić se s njima dvojicom natječe za mjesto predsjednika HOO-a nakon što je s te pozicije, nakon gotovo četvrt stoljeća, otišao Zlatko Mateša.

"Na današnjoj izbornoj sjednici Skupštine Hrvatskog plivačkog saveza Josip Varvodić ponovno je izabran za predsjednika Hrvatskog plivačkog saveza za mandatno razdoblje 2026. - 2030., uz jednoglasnu podršku prisutnih predstavnika klubova.

Na istoj sjednici izabran je i novi Izvršni odbor Hrvatskog plivačkog saveza za mandatno razdoblje 2026. - 2030. u sastavu:

Josip Varvodić, Jadranka Orešković, Dajana Zoretić, Ninna Lara Vidaković, Marina Gržinić-Burić, Davor Brdar, David Pavlinić, Ivan Cvirn, Ivan Biondić, Pero Kuterovac, Vladislav Veselica.

Posebnu vrijednost novom sazivu Izvršnog odbora daju i nova pojačanja - dva ugledna imena iz sportske struke te iskusna medijska stručnjakinja, čije će znanje i iskustvo biti važan doprinos daljnjem radu i razvoju Saveza.

Zahvaljujemo svim našim članovima na dolasku, ukazanom povjerenju te kontinuiranom doprinosu razvoju hrvatskog plivanja kroz predan rad i suradnju. Novo vodstvo Saveza nastavit će raditi na daljnjem razvoju i unapređenju hrvatskog plivanja u nadolazećem mandatnom razdoblju", objavljeno je na stranicama Hrvatskog plivačkog saveza.

Izbori za predsjednika HOO-a održat će se 29. srpnja.

Hoo
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