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EUROPA /

Rijeka se našla u odabranom društvu: Ovo rijetko kome pođe za rukom

Rijeka se našla u odabranom društvu: Ovo rijetko kome pođe za rukom
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Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Ovaj uspjeh još je veći kada znamo da je do sada kroz kvalifikacije igralo više od 180 klubova.

7.8.2026.
18:00
Sportski.net
Nel Pavletic/PIXSELL
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Rijeka je u četvrtak slavila 1-0 protiv finskog Ilvesa u prvoj utakmici trećeg pretkola kvalifikacija za Konferencijsku ligu.

Bila je to treća pobjeda u isto toliko europskih utakmica Rijeke ove sezone, čime je ušla u odabrano društvo. Naime, budući da je momčad Matjaža Keka ranije također upisala dvije pobjede protiv Derryja, Rijeka je postala jedan od samo deset klubova koji su ove godine odigrali dvije ili više utakmica, a pritom pobijedili u svima.

Osim Rijeke, to je pošlo za rukom Ajaxu, Apollonu iz Limassola, Austriji iz Beča, Bešiktašu, Luganu, Audiju, Partizanu, Rapidu iz Beča i Bragi.

Ovaj uspjeh još je veći kada znamo da je do sada kroz kvalifikacije igralo više od 180 klubova. Tri pobjede ima i Hajduk, no on je upisao i dva poraza, dok su apsolutni rekorderi Ferencvaroš, Riga i Sabah s četiri pobjede, ali su također upisali i poraze ili remije.

Nk RijekaKonferencijska Liga
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