Dinamo zamjenu za kapetana pronašao u Rusiji?

Dinamo već dugo muči kadrovsko pitanje zamjene za kapetana Josipa Mišića. Nekoliko je igrača pokušalo olakšati Mišiću posao, no većina bezuspješno. Sada bi novi trebao dobiti priliku.

Kako piše Germanijak to je Kiril Kravcov i u Dinamo bi trebao stići bez odštete budući da mu je istekao ugovor sa Sočijem. Radi se o igraču s bogatim iskustvom igranja u ruskoj Premijer ligi koji je ponikao u Zenitu iz Sankt Peterburga. Ondje je skupio 16 nastupa prije nego što je 2022. prešao u Soči, gdje je prošle sezone odigrao 20 utakmica i zabio tri pogotka.

Njegov bi transfer bio pravi šok budući da stiže uslijed ruske invazije na Ukrajinu. Uzevši u obzir prijateljstvo Dinamovih navijača Bad Blue Boysa s navijačima Dynama Kijeva, pitanje je kako bi Rus bio prihvaćen u Dinamu, iako treba napomenuti kako nije prvi igrač koji je iz te regije stigao na Maksimir ovog ljeta budući da je za drugu momčad potpisao veliki bjeloruski talent Egor Molčan.

Što se pak tiče HNL-a, Kravcov bi bio peti Rus koji je zaigrao u elitnom rangu hrvatskog nogometa. Prije njega su u HNL-u igrali Mihail Merkulov, Mihail Kostilj i Sandro Cveiba, dok je posljednji bio Serder Serderov.