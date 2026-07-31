Dinamo najavio početak prvenstva uz upozorenje: 'Ovo je zadnje otvorenje kakvo poznajemo'

Dinamo će danas otvoriti novu sezone SuperSport HNL-a. Na Maksimirskom će stadionu gostovati Slaven Belupo, a utakmica je to s posebnim značajem za Zagrepčane.

Naime, ako se ne desi nešto neočekivano ovo će biti zadnji put da Dinamo prvu domaću utakmicu sezone igra na Maksimiru kakvog poznajemo, budući da bi Modri već početkom ove sezone trebali preseliti na Kranjčevićevu, nakon čega kreće rušenje Maksimira.

"UPOZORENJE: Ovo je zadnje otvorenje HNL-a na Maksimiru kakvog poznajemo…", napisali su iz Dinama na društvenim mrežama.

UPOZORENJE: Ovo je zadnje otvorenje HNL-a na Maksimiru kakvog poznajemo… ⚠️💙



⚽️ 1.kolo SuperSport HNL-a

🆚 NK Slaven Belupo

🏟️ Maksimir

🕐 20:00



Ulaznica još uvijek ima, možes ih naći na: https://t.co/eO0M5JEi1N pic.twitter.com/DNyekMuJj2 — GNK Dinamo (@gnkdinamo) July 31, 2026

Prema prvim planovima, rok završetka stadiona u Kranjčevićevoj s 11 tisuća natkrivenih mjesta bio je predviđen za kasnu jesen, ali kako je otkriveno u RTL Direktu prve utakmice u trebale bi se odigrati u prvim mjesecima 2027.