Pogledajte prizore s Korčule: Oluja donijela snažan vrtlog iznad mora

Neobičan prizor danas je zabilježen kod Korčule, gdje se nedaleko od Gradine iznad morske površine formirala pijavica. Vrtlog je bio jasno vidljiv, a snimka koju je objavila Dalmacija Danas pokazuje kako se proteže između oblaka i mora.

Pojava nije neuobičajena za Jadran, posebno kada vladaju nestabilni vremenski uvjeti i stvaraju se razvijeni olujni oblaci. Pijavice nastaju zbog snažnog vrtloženja zraka, a kontakt s morskom površinom i kapljice vode čine ih lako uočljivima.

Takve pojave uglavnom kratko traju, no mogu predstavljati opasnost za plovila, osobito manja, ako se nađu u njihovoj neposrednoj blizini.

Današnja pijavica kod Korčule tako je nakratko privukla pažnju svojim upečatljivim izgledom, a snimka zabilježena kod Gradine pokazuje koliko ova meteorološka pojava može biti impresivna.