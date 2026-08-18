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OPASNA, ALI I IMPRESIVNA /

Pogledajte prizore s Korčule: Oluja donijela snažan vrtlog iznad mora

Pogledajte prizore s Korčule: Oluja donijela snažan vrtlog iznad mora
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Foto: Screenshot Youtube Dalmacija Danas

Takve pojave uglavnom kratko traju, no mogu predstavljati opasnost za plovila, osobito manja, ako se nađu u njihovoj neposrednoj blizini

18.8.2026.
14:26
danas.hr
Screenshot Youtube Dalmacija Danas
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Neobičan prizor danas je zabilježen kod Korčule, gdje se nedaleko od Gradine iznad morske površine formirala pijavica. Vrtlog je bio jasno vidljiv, a snimka koju je objavila Dalmacija Danas pokazuje kako se proteže između oblaka i mora.

Pojava nije neuobičajena za Jadran, posebno kada vladaju nestabilni vremenski uvjeti i stvaraju se razvijeni olujni oblaci. Pijavice nastaju zbog snažnog vrtloženja zraka, a kontakt s morskom površinom i kapljice vode čine ih lako uočljivima.

Takve pojave uglavnom kratko traju, no mogu predstavljati opasnost za plovila, osobito manja, ako se nađu u njihovoj neposrednoj blizini.

Današnja pijavica kod Korčule tako je nakratko privukla pažnju svojim upečatljivim izgledom, a snimka zabilježena kod Gradine pokazuje koliko ova meteorološka pojava može biti impresivna.

PijavicaKorčula
komentara
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