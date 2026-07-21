Gori tanker u Hormuzu, objavljena fotografija: 'Posljedice vjerovanja SAD-u'

Eksplozije su prijavljene u nekoliko dijelova Irana rano u utorak, dok je američka vojska izjavila da je završila novi val napada na ciljeve diljem te zemlje.

Iranska novinska agencija Tasnim izvijestila je o eksplozijama u Konaraku, u jugoistočnoj pokrajini Sistan-Balučestan i u lučkom gradu Chabaharu u Omanskom zaljevu.

Iranska državna televizija Press TV također je izvijestila o američkim napadima u blizini grada Shiraza u južno-središnjem Iranu, dok je novinska agencija Fars objavila da se čulo nekoliko eksplozija oko otoka Qeshm u Hormuškom tjesnacu i u blizini južnog grada Bandar Abbas.

Američko središnje zapovjedništvo (CENTCOM) izjavilo je na platformi X da je završilo svoj najnoviji krug napada. Prema američkim vojnim izvorima napad je trajao pet sati.

"Američke snage napale su iranske vojne zapovjedne centre, pomorske kapacitete, mjesta za lansiranje raketa i dronova te sustave protuzračne obrane kako bi oslabile sposobnost Irana da nastavi napadati komercijalne brodove koji prolaze kroz Hormuški tjesnac".

Ovi napadi označili su desetu uzastopnu noć američkih udara na ciljeve u Iranu nakon što je Teheran izveo uzvratne napade na zemlje u kojima se nalaze američke vojne baze u regiji.

Tanker pogođen u Hormuškom tjesnacu

U međuvremenu, tanker je pogođen neidentificiranim projektilom u Hormuškom tjesnacu kod obale Omana, priopćila je agencija Ujedinjenog Kraljevstva za pomorske trgovinske operacije (UKMTO), dan nakon što se drugi brod zapalio nakon napada u istom području.

UKMTO je na X-u objavio da se incident dogodio oko 8 nautičkih milja (15 kilometara) sjeveroistočno od Lime u Omanu. Navode da je časnik sigurnosti tankera izvijestio kako je posada napustila brod i da se nalazi u čamcu za spašavanje te da nije prijavljen nikakav utjecaj na okoliš. UKMTO nije identificirao brod niti njegovog vlasnika.

Iranska državna novinska agencija IRIB je pak objavila fotografiju gorućeg tankera uz tekst: "Posljedice vjerovanja SAD-u. Ovo je scena iz Hormuza".

The consequences of trusting the U.S.; scenes from the Strait of Hormuz hours ago. pic.twitter.com/RpN2SAlFOb — IRIB (Islamic Republic of Iran Broadcasting) (@iribnews_irib) July 20, 2026

Iranska Revolucionarna garda odvojeno je u utorak izjavila da su se dva naftna tankera zapalila nakon eksplozija dok su pokušavali proći južnom rutom tjesnaca. Garda je izjavila da spasilačke ekipe uklanjaju posade iz područja, ali nisu identificirale plovila. Reuters nije mogao neovisno provjeriti izjavu Garde.

Iran je zahtijevao da brodovi koriste rutu uz njegovu obalu kroz Hormuški tjesnac i više je puta rekao da je samo ruta koju je odredio Teheran sigurna. Spor oko plovidbe strateškim plovnim putem, ključnim za globalne pošiljke nafte, plina i gnojiva, postao je središnja točka u eskalirajućem sukobu SAD-a i Irana.