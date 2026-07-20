Iran pokrenuo nove napade na Kuvajt, Bahrein izdao upozorenje građanima

Iran je u ponedjeljak poslijepodne pokrenuo nove napade na Kuvajt, zbog čega je vojska te zemlje morala aktivirati protuzračnu obranu kako bi presrela projektile i dronove.

Kuvajtska vojska objavila je na X-u da su sve eksplozije koje su se čule rezultat presretanja koje je izvela protuzračna obrana. Vojska zasad nije pružila detalje o napadima ni izvijestila o žrtvama ili šteti.

Sirene za zračnu uzbunu ponovno su se oglasile i u susjednom Bahreinu. Ministarstvo unutarnjih poslova zemlje pozvalo je stanovnike da se sklone na sigurno.

Napadi su se dogodili tijekom obnovljene kampanje napada Sjedinjenih Država na ciljeve u Iranu, dok Teheran izvodi napade odmazde na zemlje u kojima se nalaze američke vojne baze u regiji.

Kuvajt i Bahrein, ključni saveznici SAD-a u Perzijskom zaljevu u kojima se nalaze američke vojne bazeo, također su se ranije u ponedjeljak našli pod iranskim napadima.