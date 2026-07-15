Iranci spremaju odmazdu, a Trump prijeti: 'Nastavit će se dok ne kažem dosta!'

Američki predsjednik Donald Trump u utorak je zaprijetio proširenjem napada na iransku civilnu infrastrukturu, rekavši da će elektrane i mostovi biti meta napada ako se Teheran ne vrati za pregovarački stol.

U intervjuu za Fox News, Trump je rekao da će Sjedinjene Države "vrlo snažno" udariti Iran u nadolazećim noćima i upozorio da će elektrane i mostovi biti meta napada sljedeći tjedan ako Iran ne pristane na pregovore.

"Nastavit će se dok ne kažem da je dosta", kazao je Trump kada su ga pitali hoće li se napadi nastaviti.

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Trump je iznio slične prijetnje u travnju, kada je upozorio da bi iranski mostovi i elektrane mogli biti uništeni u roku od nekoliko sati, u nastojanju da izvrši pritisak na Teheran da ponovno otvori Hormuški tjesnac, vitalnu rutu za globalnu trgovinu naftom i ukapljenim prirodnim plinom.

Blokada Hormuškog tjesnaca

Američka vojska u utorak je izjavila da je pokrenula novi val napada na Iran i nastavila pomorsku blokadu iranskih luka i obalnih područja. Najnoviji napadi imaju za cilj spriječiti iranske napade na komercijalne brodove u Hormuškom tjesnacu, prema Washingtonu.

Američko središnje zapovjedništvo (CENTCOM), koje nadzire vojne operacije u regiji, izjavilo je da je val napada završio nakon sedam sati.

Pogođeni su, po njemu, deseci vojnih ciljeva, uključujući raketne položaje i sustave protuzračne obrane u blizini Hormuškog tjesnaca i u iranskim obalnim područjima, navodi se. Slični napadi izvedeni su i prethodnih noći.

Američka vojska optužila je Iran za namjerni napad na sedam komercijalnih brodova tijekom proteklog tjedna. Desetak članova posade je ubijeno, ozlijeđeno ili prijavljeno kao nestalo, navodi se.

Statement from Adm. Brad Cooper, CENTCOM commander: pic.twitter.com/epNbgbDaOP — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 14, 2026

Kako prenosi SkyNews, Ujedinjeni Arapski Emirati objavili su da je jedan član posade poginuo, a nekoliko ih je ozlijeđeno nakon što su iranski projektili pogodili dva tankera u Hormuškom tjesnacu, blizu Omana. Iran tvrdi da su brodovi ignorirali upozorenja i pokušali proći navodno miniranom rutom, a naknadno je objavljeno da je pogođen i brod norveške kompanije.

Proglašeno primirje s Iranom već je nekoliko puta prekršeno, a Trump je najavio daljnje velike napade na Islamsku Republiku, ističe dpa.

Iran uzvratio napadima

Iranske snage su u srijedu ujutro objavile da su napale američke lokacije u Kuvajtu i Jordanu, prema državnoj televiziji, nakon što su Sjedinjene Države pokrenule nove zračne napade na Iran.

Iran je objavio i da je gađao američke vojne objekte u Bahreinu, među kojima su navodno bili zapovjedni, logistički i objekti za opskrbu gorivom američke Pete flote. U Bahreinu su se oglasile sirene za uzbunu, dok je kuvajtska vojska priopćila da je protuzračna obrana presretala iranske bespilotne letjelice, prenosi SkyNews.

Iranski Revolucionarni gardijski korpus (IRGC) objavio je također u srijedu da će Hormuški tjesnac ostati zatvoren do kraja američkih "činova agresije" te zaprijetio blokiranjem drugih strateških izvoznih ruta, prema izjavi emitiranoj na iranskoj državnoj televiziji.

"Operacije odmazde nastavit će se, a Hormuški tjesnac ostat će zatvoren dok Sjedinjene Države ne prekinu svoje činove agresije", izjavio je IRGC.

"Neprijatelj... bi također trebao očekivati ​​zatvaranje drugih izvoznih ruta nafte i plina koje služe interesima Sjedinjenih Država i njihovih saveznika", dodali su.

CENTCOM je objavio da se na širem području Bliskog istoka nalazi više od 20 američkih ratnih brodova i stotine vojnih zrakoplova. Istodobno su, prema iranskim medijima, aktivirani sustavi protuzračne obrane oko nuklearne elektrane Bušer na jugu Irana.