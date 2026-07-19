Amerikanci se osvetili za ubojstvo vojnika, pa objavili: 'Završili smo s valom napada na Iran'

SAD je objavio u nedjelju da je završio osmi dan noćnih napada zaredom na Iran nakon što je ranije objavljeno da su dva američka vojnika ubijena u Jordanu, a jedan nestao nakon iranskog napada.

SAD i Iran pojačali su napade otkako je prošlog tjedna propao privremeni sporazum o prekidu vatre potpisan prije mjesec dana, što je povećalo mogućnost povratka totalnom ratu.

Američko središnje zapovjedništvo priopćilo je da su zračni napadi započeli u subotu navečer po nalogu predsjednika Donalda Trumpa.

"Udari su osmišljeni kako bi dodatno umanjili iransku sposobnost da ugrozi trgovački pomorski promet u Hormuškom tjesnacu i brzo kazni snage Korpusa islamske revolucionarne garde koje su sinoć pokrenule napade na pripadnike američke vojske u Jordanu", navodi se.

Središnje zapovjedništvo rano u nedjelju objavilo je da je završilo s valom napada, pogodivši iranske vojne objekte za obalni nadzor i protuzračnu obranu.

Iranci uzvratili napadima na američka postrojenja

Iranska novinska agencija Mehr izvijestila je da je SAD izveo napad u blizini Sirika na jugu Irana, dodajući da nije bilo prijavljenih žrtava ili štete na infrastrukturi.

Novinska agencija Tasnim izvijestila je da je američka vojska također ciljala lokaciju u blizini Šadegana, blizu granice s Irakom.

Iranska vojska potom je izvela napad dronom usmjeren na američka vojna postrojenja i opremu u kuvajtskom kampu Al-Adiri i zračnoj bazi Ali Al Salem, izvijestila je iranska državna televizija u nedjelju ujutro, pozivajući se na vojsku.

Obje baze meta su iranskih napada na američka postrojenja i saveznike u Zaljevu od prošlog tjedna.

Središnje zapovjedništvo priopćilo je da su se dva smrtna slučaja dogodila u petak i da je treći pripadnik američke vojske nestao. Objavom se broj poginulih pripadnika američke vojske od početka rata popeo na 16, dok je više od 420 ranjeno.

Američki ministar obrane Pete Hegseth objavio je na X-u: "Njihova žrtva samo učvršćuje našu odlučnost."

Čini se da je Iran u subotu ciljao Saudijsku Arabiju, kao i druge američke saveznike u Zaljevu i Jordan nakon američkih napada na iranske mostove, energetske objekte i drugu infrastrukturu.

U pisanoj izjavi koju su objavili službeni profili iranskog vrhovnog vođe na društvenim mrežama i iranski državni mediji, vrhovni vođa ajatolah Modžtaba Hamenei poručio je da su američke akcije pokazale da je Trumpov potpis "potpuno bezvrijedan i lišen vjerodostojnosti".

U izjavi se upozorava na "još veću cijenu i daljnje poniženje" za Sjedinjene Države. Bijela kuća nije odmah odgovorila na zahtjev za komentar. Hameneijevo boravište ostaje nepoznato.

Strah od globalne inflacije

Sukob, koji je započeo kada su SAD i Izrael krajem veljače pokrenuli napade na Iran u nadi da će onesposobiti njegove nuklearne i raketne programe i oslabiti regionalne snage koje djeluju pod iranskim pokroviteljstvom, doveo je do velikih poremećaja u opskrbi energijom, straha od globalne inflacije i bitke za kontrolu nad Hormuškim tjesnacem.

U subotu je Kuvajt bio pod stalnim napadom, a oružane snage objavile su da su presrele iranske balističke rakete i dronove te da su vatrogasci i zaposlenici naftnog sektora ozlijeđeni dok su uklanjali posljedice napada.

Iranska Revolucionarna garda (IRGC) objavila je da je napala američki vojni centar za podršku u kuvajtskom kampu Arifjan i uništila radarski objekt u zračnoj bazi Ali Al Salem.

Kuvajtska naftna korporacija kasnije je objavila da je jedno od njezinih naftnih postrojenja pogođeno u "ponovljenim iranskim napadima", uzrokujući značajnu štetu i neke ozljede, prema državnoj novinskoj agenciji.

IRGC je također ciljao lokaciju u Bahreinu gdje su se američki borbeni zrakoplovi u zračnoj bazi Šeik Isa i obavještajni podatkovni centar, izvijestili su iranski mediji.

Garda je također uništila najmanje dva američka borbena zrakoplova i tri druga zrakoplova tijekom napada raketama i dronom rano u subotu na američku bazu u Al Azraku u Jordanu, prema iranskoj državnoj televiziji.

Reuters nije mogao neovisno provjeriti izvješća.

Iransko ministarstvo zdravstva u subotu je objavilo da je 50 ljudi ubijeno, a više od 500 ranjeno u američkim napadima na zemlju u protekla tri tjedna.