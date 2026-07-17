Pravni stručnjak upozorio: 'Trumpove najave su opasne!'

U svom izvanrednom obraćanju naciji u "prime time-u"u četvrtak navečer Donald Trump nije donio rješenje za rat s Iranom u koji je uvukao svoju zemlju i cijeli svijet nego se vratio temi koja ga nikada nije ostavila na miru: navodno ukradenim izborima 2020. kada je na predsjedničkim izborima pobijedio demokratski kandidat Joe Biden, piše Deutsche Welle.

Donald Trump za ove tvrdnje nikada nije predočio dokaze a to nije učinio ni sada nego je u javnost izišao s tvrdnjom kako su tajne službe dokazale da je Kina u velikoj mjeri krala izborne podatke i manipulirala tzv. izborne aparate preko kojih jedan dio američkih birača glasa. On je jedino bombastično najavio kako će uskoro objaviti podatke o "šokantnim slabostima izborne infrastrukture".

'Najveća pljačka u povijesti'

Konkretno je Trump u svom obraćanju govorio o podacima 220 milijuna birača s detaljima poput telefonskih brojeva i stranačkih preferencija. "Najveća pljačka izbornih podataka u povijesti", rekao je Trump.

No za Trumpa nisu samo Kinezi krivi: on je izrazio sumnju i u ispravnost izbornih automata uz pomoć kojih se u nekim američkim saveznim zemljama provodi glasanje. On sumnja u to da se digitalno prebrojavanje vrši ispravno. Nadalje je u govoru iznio tvrdnje da je u međuvremenu identificirano 270.000 osoba koje se nalaze na izbornim listama a nisu američki državljani.

"Večeras je Trump poduzeo jadan pokušaj da porekne ono što nam je svima odavno jasno – da je izgubio izbore 2020. godine", izjavio je Chuck Schumer, čelnik demokratske manjine u Senatu. "Da budemo posve jasni: u Americi birači biraju svoje političare, a ne obrnuto."

Demokrati su još i prije Trumpova govora strahovali da bi on, s obzirom na međuizbore u studenome, mogao pokušati potkopati povjerenje u poštene i slobodne izbore.

Priprema za međuizbore

Promatrači su ukazali na to kako su se mnogi nadali da će Trump u svom govoru dati neka rješenja za probleme koji trenutačno tište ne samo njegovu naciju nego i cijeli svijet: kada će se okončati rat protiv Irana. Ni na probleme poput inflacije kod kuće predsjednik nije trošio vrijeme.

Da se radi o pripremi za tzv. međuizbore (Midterms) u studenome kada građani SAD-a između ostalog biraju i Kongres, ukazao i je i sam predsjednik u svom govoru. "Mi ne smijemo dopustiti da niti jedni budući izbori budu ukradeni."

Za oporbu i neutralne promatrače je situacija jasna. Nekoliko mjeseci uoči ovih važnih izbora, podrška Trumpu i Republikanskoj stranci je rekordno niska. Zbog svoje tijesne prednosti u oba doma Kongresa republikanci ne smiju izgubiti niti jedno mjesto. U protivnom će biti nemoguće provesti niz zakonskih promjena kojima žele temeljito promijeniti zemlju.

Među njima je i zakon o izborima, koji već mjesecima stoji zaglavljen u Kongresu. Takozvani Save America Act (Zakon o spašavanju Amerike) predviđa, između ostalog, nove prepreke pri glasanju, primjerice u pogledu dokazivanja identiteta ili glasanja poštom. Ako Kongres usvoji taj zakon i još jednu dodatnu odredbu, republikanci nikada više ne bi izgubili izbore, izjavio je Trump ranije.

'Trumpova najava je opasna'

Stručnjak za izborno pravo prof. Rick Hasen, direktor Pravnog fakulteta na Sveučilištu Kalifornije u Los Angelesu, smatra Trumpovu najavu opasnom: "Trump ne može navesti nijednog jedinog birača bez biračkog prava koji je glasovao, niti dokazati da su izborni strojevi doista bili manipulirani."

U mnogim je saveznim državama trenutačno loše stanje s izborima, tvrdio je Trump u svom govoru. "Posvećeni smo tome da to ispravimo", rekao je američki predsjednik. Što bi to konkretno trebalo značiti, ostavio je otvorenim.