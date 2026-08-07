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SVESTRANI TALENT /

Radovan Vujović: Od kazališnih dasaka do uloge koja je osvojila svjetske platforme

Radovan Vujović: Od kazališnih dasaka do uloge koja je osvojila svjetske platforme
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Foto: voyo

Ime Radovana Vujovića sinonim je za kvalitetu i posvećenost u regionalnom glumištu

7.8.2026.
13:49
Hot.hr
voyo
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Radovan Vujović, izgradio je karijeru na kazališnoj disciplini i filmskoj transformaciji, a uspjeh serije 'Deca zla' samo je potvrdio njegov status.

Počeci i predanost glumi

Svoj put započeo je rano, upisavši Fakultet dramskih umjetnosti sa sedamnaest godina. Nakon diplome 2005. godine, karijeru je gradio u kazalištu 'Boško Buha', a od 2010. postaje stalni član ansambla Jugoslovenskog dramskog pozorišta, gdje je ostvario niz zapaženih uloga i potvrdio se kao jedan od vodećih glumaca svoje generacije.

Radovan Vujović: Od kazališnih dasaka do uloge koja je osvojila svjetske platforme
Foto: voyo

Transformacije pred kamerom

Uloga odvjetnika koja je odjeknula regijom

Serija 'Deca zla', prvi srpski projekt na platformi HBO Max, donijela mu je golemu prepoznatljivost. Uloga odvjetnika Nikole Bobića, koji se bori s vlastitim demonima, osvojila je kritiku i publiku. Sam Vujović priznao je da nije očekivao takav uspjeh, no zahtjevnoj ulozi pristupio je temeljito. Pripremao se razgovarajući s prijateljem odvjetnikom te s ljudima koji su proživjeli slične traume kao i njegov lik, što je ulogu učinilo autentičnom.

Od povijesnih ličnosti do modernih inspektora

Njegova sposobnost transformacije vidljiva je kroz karijeru. U seriji 'Senke nad Balkanom' uvjerljivo je utjelovio kneza Pavla Karađorđevića, a u filmu 'Bićemo prvaci sveta' oživio je lik košarkaša Srđana Kalembera. Publika ga pamti i kao kadeta Risa u popularnoj 'Vojnoj akademiji' te kao inspektora Tankosića u hitu 'Južni vetar'.

Radovan Vujović: Od kazališnih dasaka do uloge koja je osvojila svjetske platforme
Foto: voyo

Regionalne hit serije na jednom mjestu

Ljubitelji regionalne produkcije Vujovićev rad mogu pratiti na streaming platformi Voyo. Tamo je dostupan niz serija u kojima je ostvario zapažene uloge, uključujući napete trilere 'V efekat' i 'Tunel', misteriozni horor 'Crna svadba', kao i hitove 'Deca zla', 'Senke nad Balkanom', 'Južni vetar' i 'Porodica', 'Bunar' i 'Pet'.

Radovan Vujović primjer je glumca čija karijera raste postojano, oslonjena na talent i rad. Njegova potpuna predanost svakoj ulozi, bila ona glavna ili sporedna, osigurala mu je veliko poštovanje kolega i naklonost publike. Seriju 'V efekat' gledaj od sutra na platformi Voyo, a seriju 'Senke nad Balkanom' drugu sezonu gledaj od ponedjeljka 10.8. na platformi Voyo.

VoyoNova SerijaRadovan
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