Iranci napali američke snage u Jordanu: Poginula dva vojnika, jedan nestao

Dvoje pripadnika američkih oružanih snaga poginulo je u Jordanu dok su branili položaje od napada iranskim balističkim projektilima i bespilotnim letjelicama, priopćilo je Američko središnje zapovjedništvo (CENTCOM).

U napadu je još jedan američki vojnik nestao, dok su četiri pripadnika vojske, koji su zbog ozljeda evakuirani u jordanske bolnice, naknadno otpuštena na kućnu njegu. Ostali vojnici koji su pregledani zbog lakših ozljeda vraćeni su na dužnost, navodi CENTCOM.

Ovo su prve američke žrtve izravne iranske vatre od prvih dana rata.

Jordan, koji na svom teritoriju ima raspoređene američke vojnike i zrakoplove, posljednjih je tjedana više puta bio meta iranskih napada u znak odmazde zbog proširene američke zračne kampanje.

U priopćenju CENTCOM-a stoji:

"Dana 17. srpnja dvojica američkih pripadnika vojske u Jordanu poginula su tijekom borbenih djelovanja dok su Američko središnje zapovjedništvo i partnerske snage branile područje od napada iranskim balističkim projektilima i bespilotnim letjelicama. Također, jedan pripadnik vojske trenutačno se vodi kao nestao."

Ubijeno 16 američkih vojnika do sada

CENTCOM je dodao da će, iz poštovanja prema obiteljima poginulih, dodatne informacije, uključujući identitete stradalih vojnika, biti objavljene tek 24 sata nakon što budu obaviješteni najbliži članovi obitelji.

Iran je ranije, u odgovoru na američke napade, ponovno pokušao pogoditi Jordan, ali i Saudijsku Arabiju te druge saveznike Sjedinjenih Američkih Država. Jordanska državna novinska agencija Petra izvijestila je da su jordanski sustavi protuzračne obrane u subotu oborili iranske projektile.

Najnovije pogibije povećale su ukupan broj američkih vojnika poginulih tijekom rata na 16. Četrnaest ih je stradalo u drugim okolnostima, među kojima i šestero u padu zrakoplova za opskrbu gorivom iznad Iraka.

Više od 430 američkih pripadnika vojske dosad je ranjeno, piše SkyNews.