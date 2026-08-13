Mjesto koje vrijedi posjetiti: Od plemićkog imanja do spomenika prirode

U srcu Varaždinske županije, nedaleko od Vinice, nalazi se Arboretum Opeka, mjesto koje svjedoči o plemićkoj viziji, razdoblju zapuštenosti i opsežnoj obnovi. Kao najstariji i najveći arboretum u Hrvatskoj, nakon sveobuhvatne revitalizacije ponovno je otvoren za javnost.

Udaljen nešto više od sat vremena vožnje od Zagreba, ovaj povijesni perivoj danas predstavlja destinaciju koja objedinjuje prirodnu i kulturnu baštinu.

Foto: Shutterstock

Od plemićkog imanja do spomenika prirode

Povijest Opeke seže u drugu polovicu 17. stoljeća, kada je na uzvisini iznad budućeg perivoja izgrađen barokni dvorac. Stoljećima je imanje mijenjalo vlasnike, prolazeći kroz ruke utjecajnih obitelji poput Draškovića, no svoj je konačni identitet oblikovalo u 19. stoljeću dolaskom obitelji Bombelles, navodi Priroda VZ.

Grof Marko Bombelles, inspiriran velikim engleskim pejzažnim parkovima, imao je viziju koja je nadilazila puko posjedovanje dvorca. Sa svojih je putovanja po Europi, Aziji i Sjevernoj Americi donosio egzotične sadnice i sjemenje, postupno pretvarajući okolno zemljište u izvanrednu zbirku drveća i grmlja. Sam naziv, Opeka, podsjeća na nekadašnju ciglanu koja se ondje nalazila, a malo jezero uz rub parka ostatak je nekadašnjeg gliništa.

Sudbina Opeke promijenila se nakon Drugog svjetskog rata. Nacionalizacijom u Jugoslaviji obitelj Bombelles gubi vlasništvo. Iako je arboretum zaštićen već 1947. godine kao prvi takav lokalitet u Hrvatskoj, dvorac je ušao u dugo razdoblje propadanja. Institucije koje su ga koristile nisu imale sredstava za njegovo održavanje, zbog čega je nekadašnje središte imanja postalo ruševina. Za razliku od arhitekture, perivoj je opstao unatoč nedostatnom održavanju. Taj je nesklad desetljećima bio obilježje Opeke, sve do pokretanja sveobuhvatnog projekta revitalizacije vrijednog 10,3 milijuna eura, kojim je započelo novo poglavlje u povijesti imanja.

Foto: Shutterstock

Sadržaji obnovljenog arboretuma

Obnovljeni kompleks Opeka nudi posjetiteljima brojne sadržaje. Restaurirani dvorac, s čije se terase pruža pogled na perivoj, dobio je novu svrhu kao sjedište Regionalnog centra kompetentnosti u poljoprivredi. Kroz park se proteže gotovo deset kilometara novouređenih pješačkih staza koje povezuju osam konceptualno različitih cjelina. Među njima se ističu senzorni vrt, staza za bosonogo hodanje te nekadašnji bazen, preuređen u pozornicu na otvorenom.

Posebnost perivoja je i takozvana "kapelica", zelena komora koju su stvorile srasle krošnje stogodišnjih tuja. Za obitelji je uređeno eko-igralište s penjalicama u obliku kukaca, dok šumske staze vode do jezera i ledare iz 19. stoljeća.

Ono što Opeku danas izdvaja jest promišljena vizija koja spaja prirodu, obrazovanje, turizam i lokalnu kulturu. Obnovljena Vrtlareva kuća služi kao centar za posjetitelje, a uz nju su uređeni ukrasni voćnjak i povrtnjak za očuvanje autohtonih sorti. Dvorac i perivoj, desetljećima odvojeni, napokon ponovno čine smislenu cjelinu. Time je Opeka postala destinacija s jasnom budućnošću, prometno dostupna posjetiteljima iz cijele Hrvatske.

Foto: Shutterstock

Kako doći do Opeke?

Arboretum je od Zagreba udaljen 90 kilometara, što automobilom predstavlja vožnju od otprilike sat i pol, dok putovanje autobusom s presjedanjem u Varaždinu traje oko tri sata.

Iz Rijeke je potrebno prijeći 265 kilometara, za što automobilom treba nešto manje od tri sata, a autobusom s presjedanjem oko pet sati.

Posjetitelji iz Splita do Opeke automobilom putuju oko četiri i pol sata, prelazeći udaljenost od 460 kilometara, dok autobusna linija s presjedanjem traje oko osam sati.

Četvrtkom na portalu Net.hr čitajte o lokacijama idealnima za izlete. Bilo da putujete s obitelji, prijateljima ili sami, za vas donosimo prijedloge.

POGLEDAJTE GALERIJU