Eurosong mijenja pravila: Pravo organizacije oduzimat će se državama u slučaju rata ili krize

Organizatori Eurosonga službeno su izmijenili pravila organizacije natjecanja. Prema novim odredbama, pobjednička zemlja može izgubiti pravo na domaćinstvo ako se u njoj ili njezinoj regiji odvija oružani sukob ili vlada ozbiljna geopolitička nestabilnost. Odluka je donesena nakon konzultacija sa zemljama sudionicama poslije Eurosonga 2026. u Beču, javlja BBC.

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Nova pravila na snazi

Nova pravila jasno definiraju postupanje u kriznim situacijama. Europska radiodifuzijska unija (EBU) po potrebi će zatražiti sigurnosnu procjenu te u suradnji s odborom odlučiti o izvedivosti organizacije. Ako se utvrdi rizik, odabrat će se zamjenski domaćin koji, za razliku od slučaja s Ujedinjenim Kraljevstvom i Ukrajinom 2023. godine, više neće morati organizirati natjecanje "u ime" originalnog pobjednika.

Ovaj potez dolazi nakon višegodišnjih rasprava potaknutih ratom u Ukrajini te kontroverzi i prosvjeda oko sudjelovanja Izraela. BBC navodi da su pojedini emiteri izražavali zabrinutost oko sigurnosti u slučaju da Izrael, koji je 2026. ponovno završio na drugom mjestu, ostvari pobjedu i natjecanje dovede u Jeruzalem ili Tel Aviv.

Izmjene u dobi izvođača i pravilima nastupa

Sigurnosne procjene nisu jedina novost za buduća izdanja. EBU je podigao minimalnu dobnu granicu za izvođače sa 16 na 18 godina, a dodatno su strože uredili i pravila o pratećim vokalima. Unaprijed snimljene matrice i dalje su dopuštene, ali više ne smiju prekrivati, pojačavati ili mijenjati glavni vokal. Snimljeni glasovi tako više ne smiju pjevati glavnu melodiju kako bi podupirali pjevača, čime se želi osigurati da publika uvijek čuje isključivo izvedbu uživo.

Iz EBU-a poručuju da je cilj ovih promjena zaštititi integritet nastupa i same izvođače te osigurati fer natjecanje i sigurnost za sve sudionike. Podsjetimo, sljedeći Eurosong održava se u Bugarskoj zahvaljujući pobjedi njihove predstavnice Dare s pjesmom "Bangaranga", a natjecanju se po prvi put pridružuje i Kanada.