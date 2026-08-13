Popušta pakleni toplinski val? Stiže ugodnije vrijeme, ali jedan dio Hrvatske još će se pržiti

Glavnina poremećaja premjestila se sjevernije od nas, no iza tih fronti malo manje topao zrak stići će i do naših krajeva uz sjeverni vjetar, najprije na kopno.

Srijeda

Još će ujutro u početku više oblaka biti u unutrašnjosti, ali uglavnom suho ili tek lokalno moguća koja kap kiše. Više vedrine uz Jadran, duž kojeg će se proširiti umjerena i pojačana bura, na sjevernom dijelu s olujnim udarima. Ta bura ima i fenski učinak pa će jutarnja temperatura već biti visoka, a vrlo vruće bit će i prijepodne.

Sredinom dana i poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj sunčanije, tj. već sunčano pa i potpuno vedro. Slab do umjeren sjeveroistočni vjetar slabi, no bit će to uz osjetno nižu temperaturu, iako se uglavnom neće prekinuti niz vrućih dana, onih u kojima je temperatura barem 30 stupnjeva.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu pretežno sunčano i manje vruće. I ovdje slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, uglavnom u Podunavlju, a temperatura ne odviše visoka, između 31 i 33 Celzija.

U Dalmaciji prevladavajuće sunčano, ali će uglavnom u zaobalju biti lokalno i jačeg razvoja oblaka pa je tako moguć i poneki kraći izolirani pljusak praćen grmljavinom. Bura će prolazno tek oslabjeti i okrenuti na maestral, uglavnom južnije od Punta Planke. Temperatura još malo viša, još neugodnije, bit će od 35 do 38-39 Celzija, čak moguće i uz samo more.

Na sjevernom Jadranu sunčano i vrlo vruće. I dalje uz buru, koja će tek nakratko malo popustiti. Nastavlja se tako iznimno visoka temperatura, ali će ipak lakše biti u gorju s temperaturom "tek" oko 30.

Idućih dana na kopnu

Slijedi obilje sunca i vedrine, ali bit će to oni znatno podnošljiviji i primjereniji ljetni dani. Noći i jutra bitno ugodnija, a danju ne odviše vruće. Nešto oblaka nazire se tek početkom idućeg tjedna.

Idućih dana na moru

Na Jadranu sunčano. Bura jaka još u četvrtak, kao i u petak ujutro pa će jutarnja temperatura biti opet iznimno visoka. Zatim mirnije, čak za vikend često i mirno. Dnevna temperatura, a od subote i noćna, napokon u blagom padu. Toplinski val napokon popušta i na moru pa će moći propisno uživati u ljetni prilikama.