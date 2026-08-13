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Popušta pakleni toplinski val? Stiže ugodnije vrijeme, ali jedan dio Hrvatske još će se pržiti

Nastavlja se tako iznimno visoka temperatura, ali će ipak lakše biti u gorju s temperaturom "tek" oko 30

13.8.2026.
6:05
Dorian Ribarić
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Glavnina poremećaja premjestila se sjevernije od nas, no iza tih fronti malo manje topao zrak stići će i do naših krajeva uz sjeverni vjetar, najprije na kopno.

Srijeda

Još će ujutro u početku više oblaka biti u unutrašnjosti, ali uglavnom suho ili tek lokalno moguća koja kap kiše. Više vedrine uz Jadran, duž kojeg će se proširiti umjerena i pojačana bura, na sjevernom dijelu s olujnim udarima. Ta bura ima i fenski učinak pa će jutarnja temperatura već biti visoka, a vrlo vruće bit će i prijepodne.

Sredinom dana i poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj sunčanije, tj. već sunčano pa i potpuno vedro. Slab do umjeren sjeveroistočni vjetar slabi, no bit će to uz osjetno nižu temperaturu, iako se uglavnom neće prekinuti niz vrućih dana, onih u kojima je temperatura barem 30 stupnjeva.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu pretežno sunčano i manje vruće. I ovdje slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, uglavnom u Podunavlju, a temperatura ne odviše visoka, između 31 i 33 Celzija.

U Dalmaciji prevladavajuće sunčano, ali će uglavnom u zaobalju biti lokalno i jačeg razvoja oblaka pa je tako moguć i poneki kraći izolirani pljusak praćen grmljavinom. Bura će prolazno tek oslabjeti i okrenuti na maestral, uglavnom južnije od Punta Planke. Temperatura još malo viša, još neugodnije, bit će od 35 do 38-39 Celzija, čak moguće i uz samo more.

Na sjevernom Jadranu sunčano i vrlo vruće. I dalje uz buru, koja će tek nakratko malo popustiti. Nastavlja se tako iznimno visoka temperatura, ali će ipak lakše biti u gorju s temperaturom "tek" oko 30.

Idućih dana na kopnu

Slijedi obilje sunca i vedrine, ali bit će to oni znatno podnošljiviji i primjereniji ljetni dani. Noći i jutra bitno ugodnija, a danju ne odviše vruće. Nešto oblaka nazire se tek početkom idućeg tjedna.

Idućih dana na moru

Na Jadranu sunčano. Bura jaka još u četvrtak, kao i u petak ujutro pa će jutarnja temperatura biti opet iznimno visoka. Zatim mirnije, čak za vikend često i mirno. Dnevna temperatura, a od subote i noćna, napokon u blagom padu. Toplinski val napokon popušta i na moru pa će moći propisno uživati u ljetni prilikama.

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