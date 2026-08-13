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Evo kad Zlatko Dalić danas potpisuje ugovor s kojim ulazi u povijest

Evo kad Zlatko Dalić danas potpisuje ugovor s kojim ulazi u povijest
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Foto: Justin Setterfield/Getty images/Profimedia

Zlatko Dalić zaključuje sve formalnosti oko dolaska na izborničku klupu Ujedinjenih Arapskih Emirata. Marko Vargek nalazi se na licu mjesta

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Silvijo Maksan
Sport naš svagdašnji nije samo fraza. Na Net.hr-u od 2014.
Svi članci autora >
13.8.2026.
5:31
Justin Setterfield/Getty images/Profimedia
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Zlatko Dalić, Branko Ivanković i Igor Bišćan nalaze se u Ujedinjenim Arapskim Emiratima gdje započinju novo poglavlje u svojim karijerama. 

Hrvatska ekipa u srijedu je doputovala u UAE, a tamošnji nogometni savez, uzbuđen zbog Dalićevog dolaska koji je dočekan kao velika izbornička zvijezda, predstavio je Zlatka Dalića kao novog izbornika njihove nogometne reprezentacije i prije nego što je ugovor službeno i potpisan. 

U četvrtak slijedi, dakle, i službeno potpisivanje ugovora, kojeg će Zlatko Dalić potpisati u 12 sati po lokalnom, odnosno u 10 po hrvatskom vremenu, ako sve bude po planu. Ugovor će biti potpisan na četiri godine, kako je portal Net.hr pisao još prije sedam dana, a vrijedit će pet milijuna eura godišnje, čime će Zlatko Dalić postati najplaćeniji hrvatski izbornik ikad i najplaćeniji izbornik Ujedinjenih Arapskih Emirata svih vremena. Branko Ivanković bit će direktor reprezentacije, a Igor Bišćan već je i službeno predstavljen kao izbornik U23 vrste Ujedinjenih Arapskih Emirata. 

Time će biti zaključena priča koja je počela još dok je Zlatko Dalić vodio Vatrene.

Podsjetimo, interes iz Emirata postojao je i prije njegova odlaska s hrvatske klupe, a nakon Svjetskog prvenstva trebalo je još samo dogovoriti posljednje detalje. Iako je posljednjih godina više puta isticao želju da se okuša u nekoj od vodećih europskih liga, Dalić je ipak izabrao povratak u sredinu koju vrlo dobro poznaje. 

U Ujedinjenim Arapskim Emiratima ostvario je neke od najvećih uspjeha u klupskoj karijeri. Od 2014. do 2017. bio je trener Al-Aina, s kojim je osvojio naslov prvaka UAE-a i izborio finale azijske Lige prvaka. Nakon toga je u listopadu 2017. preuzeo hrvatsku reprezentaciju i započeo iznimno uspješno razdoblje. Vatrene je predvodio do svjetskog srebra 2018., bronce 2022. te drugog mjesta u Ligi nacija. Hrvatsku je napustio ovog ljeta, nakon gotovo devet godina na izborničkoj dužnosti koju je obnašao profesionalno i iznimno uspješno. 

Za spomenuti kako Marko Vargek sve prati na licu mjesta. 

Zlatko DalićUaeUjedinjeni Arapski EmiratiBranko IvankovićNogometIgor Bišćan
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