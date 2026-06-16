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SUĐENJE U TIJEKU /

Sin Renea Bitorajca tuži bivšu školu, traži 5000 eura odštete zbog incidenta na satu tjelesnog

Sin Renea Bitorajca tuži bivšu školu, traži 5000 eura odštete zbog incidenta na satu tjelesnog
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Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Sin glumca Renea Bitorajca tuži zagrebačku Prvu ekonomsku školu zbog incidenta koji se dogodio 2023. godine

16.6.2026.
11:06
Hot.hr
Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL
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Sin glumca Renea Bitorajca (54) vodi sudski spor protiv zagrebačke Prve ekonomske škole zbog incidenta koji se dogodio tijekom sata tjelesnog odgoja 2023. godine. Kako prenosi N1, danas 19-godišnji student Akademije dramske umjetnosti od škole traži 5000 eura odštete zbog povrede prava osobnosti.

Prema navodima iz tužbe, profesor tjelesnog odgoja fizički ga je odgurnuo te nogom udario nakon što mu je naredio da ispljune žvakaću gumu. Mladić tvrdi da je nakon događaja trpio stres, imao problema sa spavanjem i koncentracijom te da je bio izložen izrugivanju vršnjaka, zbog čega je potražio psihološku pomoć.

Sin Renea Bitorajca tuži bivšu školu, traži 5000 eura odštete zbog incidenta na satu tjelesnog
Foto: Antonio Ahel/PIXSELL

U sudnici je saslušan bivši školski kolega Bitorajčeva sina, 20-godišnjak, koji je potvrdio da je vidio profesora kako učenika udara nogom u stražnjicu.

„Vidio sam da ga je profesor primio za rame i potom udario nogom. Nakon toga su nešto razgovarali, ali se ne sjećam detalja“, rekao je svjedok.

Kako prenosi N1, slučaj je svojevremeno izazvao veliku pozornost javnosti, a inspekcijski nadzor utvrdio je propuste u postupanju škole. Nakon toga ravnatelj je razriješen dužnosti.

Profesor je ranije tvrdio da je nogu podigao prema učeniku, ali da do fizičkog kontakta nije došlo.

Nakon incidenta Bitorajčev sin napustio je školu i obrazovanje nastavio u drugoj ustanovi.

Odvjetnik mladića Milko Križanović istaknuo je da ga posebno zabrinjava reakcija škole nakon incidenta.

„Škole moraju biti mjesta potpune sigurnosti za učenike. Neprihvatljivo je umanjivati ili relativizirati ovakve događaje. Ako je netko odgovoran, odgovornost mora biti jasno utvrđena“, rekao je Križanović za Jutarnji list.

Rene BitorajacSudski PostupakIncidentTužba
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