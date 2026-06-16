Reper Sean 'Diddy' Combs ostaje iza rešetaka: Sud mu ponovno produljio pritvor

Problematični reper Sean "Diddy" Combs (56) bio je uhićen prošle godine, što je uslijedilo nakon što je protiv njega podignuta savezna optužnica za reketarenje, trgovinu ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja i kaznena djela vezana uz prostituciju.

Prema najnovijim informacijama, datum njegovog izlaska na slobodu ponovno je pomaknut. Naime, reper bi trebo biti pušten iz zatvora 23. veljače 2028. godine, što je najnovija promjena vezana uz njegovo puštanje na slobodu. Datum je od uhićenja do sada više puta bio mijenjan. Ranije ove godine Savezni ured za zatvore kao datum njegovog puštanja naveo je 15. travanja 2028., prije toga datum je bio 25. travnja 2028. pa 4. lipnja 2028. godine.

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Iako o njegovom životu u zatvoru nije poznato puno informacija, zna se da sudjeluje u programu liječenja ovisnosti u saveznom zatvoru Fort Dix u New Jerseyu. Njegovi odvjetnici specifično su zatražili smještaj upravo u toj ustanovi zbog programa liječenja koje pružaju i blizine obitelji.

Novi datum izlaska iz zatvora dolazi u trenutku kada se Combs i dalje pravno bori protiv presude te se ne smatra krivim za optužbe. Osuđen je na 50 mjeseci zbog dvije točke optužnice, organiziranje prijevoza osoba radi pružanja seksualnih usluga. Oslobođen je teških optužbi, uključujući trgovinu ljudima radi seksualnog iskorištavanja i udruživanja radi reketarenja. Njegovi odvjetnici su u prosincu prošle godine uložili žalbu na presudu i kaznu, tvrdeći da su seksualno odnosi bili sporazumni te da je kazna bila pretjerana.