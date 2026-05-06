Kanarski Otoci ne žele primiti kruzer sa smrtonosnim virusom: Putnici zatvoreni u kabinama

Dok se kruzer MV Hondius, na kojem je izbila smrtonosna zaraza hantavirusa, pripremao za četverodnevno putovanje do pristaništa na Kanarskim otocima gdje bi trebalo biti pregledano otprilike 150 članova posade i putnika, tamošnja regionalna vlada usprotivila se pristajanju.

Španjolske vlasti su ranije izjavile da imaju "moralnu i pravnu obvezu" dopustiti putnicima iskrcavanje na obalu, nakon što su to već odbili Zelenortski Otoci.

Međutim, regionalni čelnik španjolskih Kanarskih otoka Fernando Clavijo zatražio je hitan sastanak s premijerom Pedrom Sanchezom kako bi razgovarali o tom pitanju. "Ova odluka ne temelji se ni na kakvim tehničkim kriterijima, niti postoji dovoljno informacija koje bi umirile javnost ili jamčile njihovu sigurnost", poručio je, prenosi Sky news.

Najavljena evakuacija troje putnika

Iako su Zelenortski Otoci trebali biti konačna destinacija broda, država nije dopustila brodu da iskrca putnike. Nakon zahtjeva Svjetske zdravstvene organizacije i Europske unije, španjolsko Ministarstvo zdravstva ponudilo je pomoć i pristalo da kruzer pristane na Kanarske otoke u skladu s "međunarodnim pravom i humanitarnim načelima".

Kanarski otoci su najbliža lokacija s potrebnim kapacitetima.

Kada, i ako brod pristane na Kanarskim otocima, posada i putnici će biti pregledani i pružit će im se potrebna liječnika pomoć te će biti poslani u svoje matične zemlje u koordinaciji s Europskim centrom za prevenciju i kontrolu bolesti te WHO-om.

Međutim, vjeruje se da će prije isplovljavanja broda medicinski helikopter preuzeti troje putnika, među kojima je i nizozemski državljanin koji je navodno teško bolestan.

Dvojici članova posade također je potrebna hitna medicinska pomoć, rekao je brodski operater Oceanwide Expeditions, iako nije jasno ubraja li se njih i drugo dvoje evakuiranih putnika.

Ukupno je identificirano sedam sumnjivih slučajeva hantavirusa. Nizozemski par i njemački državljanin preminuli su na brodu.

WHO sumnja da se nizozemski par, koji se ukrcao u Argentini, zarazio prije ulaska na kruzer. Drugi su se možda zarazili tijekom krstarenja na otocima gdje žive ptice i glodavci, navodi se.

Iako na brodu nije bilo štakora, koji obično šire virus, WHO sumnja da je došlo do prijenosa virusa među ljudima koji su bili u bliskom kontaktu.

"Surađujemo sa zemljama iz kojih dolazite. Znamo da ste uplašeni“, poručila im je direktorica odjela za pripravnost i prevenciju epidemija i pandemija pri WHO-u Maria Van Kerkhove.

Dani u izolaciji

Turisti na brodu su zatvoreni u svojim kabinama "dok se provode dezinfekcije i druge mjere javnog zdravstva", kazali su ranije iz Svjetske zdravstvene organizacije.

Putnik Qasem Elhat ispričao je da je moral na brodu visok. "Naši dani su gotovo normalni, čekamo vlasti da pronađu rješenje", dodao je.

"Vrijeme kratimo čitanjem, gledanjem filmova, ispijanjem toplih napitaka i sličnim stvarima", kaže.

Druga putnica, Helene Goessaert, izjavila je za belgijsku televiziju VRT da na brodu redovito dobivaju nove informacije: "A što se tiče ostaloga, sve je to igra čekanja".

Putnici su u utorak dobili svježe voće i povrće, što im je, kaže, "bilo dosta važno".

Ranije su se pojavile fotografije napuštene palube i zajedničkih prostorija kruzera, kao i medicinskih timova u zaštitnoj odjeći.

Od sedam osoba koje su oboljele, tri su umrle, a četiri su razvile simptome.

Svjetska zdravstvena organizacija priopćila je da su putnici i članovi posade u izolaciji u svojim kabinama. Putnici kažu da nose maske i drže fizičku distancu.

Hantavirus, koji može uzrokovati smrtonosnu respiratornu bolest, prenosi se kada čestice iz izmeta ili urina glodavaca dospiju u zrak. Ne prenosi se lako među ljudima. Za bolest ne postoji specifičan lijek, pa se liječenje temelji na medicinskoj skrbi, uključujući i respiratore u težim slučajevima.

Vlasti Zelenortskih Otoka iz opreza nisu dopustile pristajanje broda MV Hondius pod nizozemskom zastavom.

