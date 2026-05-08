Pojavio se novi sumnjivi slučaj hantavirusa kod putnika na kruzeru

Novi sumnjivi slučaj hantavirusa pojavio se kod britanskog državljanina na brodu MV Hondius, izvijestila je britanska Agencija za zdravstvenu sigurnost (UKHSA), javlja Sky News.

To je treći takav slučaj povezan s putnicima na kruzeru koji je isplovio iz Argentine. Novi slučaj zabilježen je na otoku Tristan da Cunha u južnom Atlantiku, gdje su se putnici s kruzera iskrcali prošlog mjeseca.

Ranije su potvrđene dvije zaraze kod britanskih državljana. Jedan putnik (69) prevezen je 27. travnja u Južnu Afriku gdje se liječi u privatnoj zdravstvenoj ustanovi u Johannesburgu dok je drugi Britanac (56) iskrcan s broda u srijedu i prebačen zrakoplovom na specijalističko liječenje u Nizozemsku.

Još dvoje britanskih državljana samostalno se vratilo u Ujedinjeno Kraljevstvo. Oni se nalaze u samoizolaciji kod kuće, ali ne pokazuju simptome bolesti.

"Nitko od britanskih državljana na brodu trenutačno ne prijavljuje simptome, ali su pod pomnim nadzorom", izvijestila je zdravstvena agencija.

Pobuna oko pristajanja broda

Kruzer je 13. travnja pristao na otok Tristan da Cunha. "Moje su misli s otočaninom koji je trenutačno u bolnici, kao i s njegovim supružnikom u samoizolaciji. Također razumijem da se četvero otočana koji su putovali brodom trenutačno nalazi na Svetoj Heleni", izjavio je ministar za prekomorske teritorije Stephen Doughty koji je izrazio zabrinutost zbog epidemije.

Ministar nije potvrdio da je oboljela osoba britanski državljanin, dok je UKHSA ranije navela da je novi sumnjivi slučaj zabilježen upravo kod Britanca na tom otoku.

Na Kanarskim otocima vodila se rasprava o tome treba li kruzeru dopustiti pristajanje. Dio lokalnog stanovništva izrazio je nezadovoljstvo dolaskom broda - smatrali su da ih španjolska vlada prisiljava da ga prihvate.

"Pristat će u potpuno izolirano, ograđeno područje", rekla je šefica španjolskih hitnih službi Virginia Barcones koja je nastojala umanjiti zabrinutost zbog rizika koji brod predstavlja.

Barcones je potvrdila da je SAD pristao poslati zrakoplov na Kanarske otoke kako bi repatrirao svojih 17 državljana s broda. Ujedinjeno Kraljevstvo je ranije najavilo planove za povratak svojih građana.

Planira se prosvjed na Tenerifima

Na Tenerifima se planira prosvjed lučkih radnika koji se protive dolasku broda na otok. Očekuje se da će kruzer, na putu za Tenerife iz Zelenortskih Otoka, pristati u nedjelju.

Koliko je zaraženih do sada?

Do sada je potvrđeno pet slučajeva hantavirusa koji su povezani s izbijanjem zaraze, prema WHO-u. Također su identificirana još tri sumnjiva slučaja .

Tri su osobe umrle nakon što su bile na kruzeru tijekom izbijanja zaraze. Među njima su nizozemski par i njemački državljanin. Još nije potvrđeno da su svi smrtni slučajevi uzrokovani hantavirusom.

U bolnici je najmanje šest osoba nakon što su moguće došle u kontakt s virusom. Tri osobe - dva britanska i nizozemska člana posade te njemački putnik - evakuirane su s broda MV Hondius. Dvoje ljudi je prevezeno na liječenje u Nizozemsku, a treća osoba je prebačena u Njemačku. Još tri osobe - uključujući britanskog državljanina - liječe se u bolnicama u Švicarskoj, Nizozemskoj i Južnoj Africi.

Na kruzeru je bilo 149 ljudi kada je isplovio iz južne Argentine.

