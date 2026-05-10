Svi se smatraju visokorizičnima: Evo što će biti s putnicima na kruzeru u središtu epidemije

Svi putnici na kruzeru pogođenom smrtonosnom epidemijom hantavirusa preventivno se smatraju visokorizičnim kontaktima, objavila je europska agencija za javno zdravstvo uoči očekivanog sidrenja broda u nedjelju na Tenerifima.

Putnici bez simptoma bit će prevezeni u samoizolaciju putem posebno organiziranog prijevoza, a ne redovitim komercijalnim letovima, objavio je Europski centar za prevenciju i kontrolu bolesti.

Kruzer Hondius u nedjelju ujutro pristao je na Tenerifima. Osam osoba je oboljelo, uključujući tri koje su umrle - nizozemski par i njemački državljanin. Na brodu se nalazi 149 ljudi i, koliko je poznato, nitko od njih ne pokazuje nikakve simptome.

Putnike i posadu testirat će španjolske zdravstvene vlasti da bi se osiguralo da nemaju simptome te će potom biti prevezeni na kopno u malim brodovima.

Zatvoreni autobusi zatim će putnike odvesti do glavne zračne luke na španjolskom otoku, udaljene oko 10 minuta, gdje će se ukrcati u avione koji putuju u njihove zemlje, piše Sky News.

Očekuje se da će evakuacija započeti između 8.30 i 9.30 sati po britanskom vremenu. Španjolski državljani trebali bi se prvi iskrcati, a ostale nacionalnosti slijedit će u grupama.

Oko 30 članova posade ostat će na brodu i otploviti prema Nizozemskoj, gdje će brod biti dezinficiran.

Inkubacija i do šest tjedana

Čelnik Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus rekao je ranije da će putnici biti prevezeni u industrijsku luku Granadille te će potom biti prevezeni u zatvorenim vozilima pod nadzorom prije nego što odlete u svoje zemlje.

Na kruzeru HV Hondius koji plovi pod nizozemskom zastavom od četvrtka nije bilo sumnjivih slučajeva među 147 putnika na brodu, prema ažuriranim podacima WHO-a, ali razdoblje inkubacije, koje može trajati i do šest tjedana, zahtijeva oprez.

Hantavirus obično šire glodavci, ali se u rijetkim slučajevima može prenijeti s osobe na osobu. Zdravstvene vlasti rekle su da je rizik od širenja virusa nizak.

Španjolski ministar zdravstva Javier Padilla je u objavi na X-u umirio lokalne stanovnike Tenerifa. Rekao je da je predsjedniku Kanarskih otoka rečeno da stručnjaci nisu pronašli glodavce na brodu MV Hondius.

"Vjerojatnost da bi se andski glodavac iz planinskog staništa ukrcao i plivajući stigao do kanarske obale je nikakva", dodao je Padilla.

Predsjednik Kanarskih otoka Fernando Clavijo prethodno je upozorio da kruzeru neće biti dopušteno sidrenje. "Suradnja, da. Solidarnost također. Ali ne pod svaku cijenu. Ne bez izvješća, ne s nametima države i bez ugrožavanja zdravstvene sigurnosti Kanaraca", upozorio je.

POGLEDAJTE VIDEO: Virus s visokom smrtnošću uznemirio svijet - trebamo li se bojati?