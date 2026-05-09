FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'BRZO SMO DEZINFICIRALI' /

Izbila zaraza na ogromnom kruzeru: Više od 100 ljudi ima simptome

Izbila zaraza na ogromnom kruzeru: Više od 100 ljudi ima simptome
×
Foto: Raul ARBOLEDA/AFP/Profimedia/Ilustracija

Pojava zaraze prijavljena je CDC-u u četvrtak, tijekom putovanja kruzera od 28. travnja do 11. svibnja

9.5.2026.
20:48
danas.hr
Raul ARBOLEDA/AFP/Profimedia/Ilustracija
VOYO logo
VOYO logo

Više od 100 ljudi oboljelo je od norovirusa na kruzeru Caribbean Princess, prema podacima Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), piše ABC news.

Prema agenciji, do sada je prijavljeno da su 102 putnika i 13 članova posade bolesni, sa simptomima koji uključuju proljev i povraćanje.

Pojava zaraze prijavljena je CDC-u u četvrtak, tijekom putovanja kruzera od 28. travnja do 11. svibnja.

Pojačan postupak čišćenja i dezinfekcije

Brod se trenutno nalazi u sjeverozapadnom Atlantskom oceanu, na putu prema Puerto Plati u Dominikanskoj Republici, prema CruiseMapperu. Planirano je da stigne u Port Canaveral na Floridi 11. svibnja. 

Prema CDC-u, na kruzeru se nalazi ukupno 3116 putnika i 1131 član posade.

Kao odgovor na izbijanje zaraze, brod i posada pojačali su postupke čišćenja i dezinfekcije, izolirali osobe koje su se razboljele i prikupili uzorke stolice za testiranje, priopćio je CDC. 

Princess Cruises je u izjavi izjavio da može "potvrditi da je ograničen broj osoba prijavio blage gastrointestinalne bolesti tijekom putovanja broda Caribbean Princess iz Port Evergladesa 28. travnja".

"Brzo smo dezinficirali svaki dio broda i dodali dodatnu dezinfekciju tijekom putovanja", nastavlja se u izjavi. "Po dolasku u Port Canaveral 11. svibnja, Caribbean Princess će se podvrgnuti sveobuhvatnom čišćenju i dezinfekciji prije polaska na sljedeće putovanje."

Norovirus je prilično čest, posebno na brodovima, i ni na koji način nije povezan s trenutnom epidemijom hantavirusa na kruzeru MV Hondius.

Prema CDC-u, ovo je četvrta epidemija gastrointestinalne bolesti zabilježena na kruzeru ove godine.

POGLEDAJTE VIDEO Potvrđen andski soj smrtonosnog hantavirusa -Može se prenositi s čovjeka na čovjeka

VirusKruzerZarazaNorovirus
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike