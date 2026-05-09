Izbila zaraza na ogromnom kruzeru: Više od 100 ljudi ima simptome

Više od 100 ljudi oboljelo je od norovirusa na kruzeru Caribbean Princess, prema podacima Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), piše ABC news.

Prema agenciji, do sada je prijavljeno da su 102 putnika i 13 članova posade bolesni, sa simptomima koji uključuju proljev i povraćanje.

Pojava zaraze prijavljena je CDC-u u četvrtak, tijekom putovanja kruzera od 28. travnja do 11. svibnja.

Pojačan postupak čišćenja i dezinfekcije

Brod se trenutno nalazi u sjeverozapadnom Atlantskom oceanu, na putu prema Puerto Plati u Dominikanskoj Republici, prema CruiseMapperu. Planirano je da stigne u Port Canaveral na Floridi 11. svibnja.

Prema CDC-u, na kruzeru se nalazi ukupno 3116 putnika i 1131 član posade.

Kao odgovor na izbijanje zaraze, brod i posada pojačali su postupke čišćenja i dezinfekcije, izolirali osobe koje su se razboljele i prikupili uzorke stolice za testiranje, priopćio je CDC.

Princess Cruises je u izjavi izjavio da može "potvrditi da je ograničen broj osoba prijavio blage gastrointestinalne bolesti tijekom putovanja broda Caribbean Princess iz Port Evergladesa 28. travnja".

"Brzo smo dezinficirali svaki dio broda i dodali dodatnu dezinfekciju tijekom putovanja", nastavlja se u izjavi. "Po dolasku u Port Canaveral 11. svibnja, Caribbean Princess će se podvrgnuti sveobuhvatnom čišćenju i dezinfekciji prije polaska na sljedeće putovanje."

Norovirus je prilično čest, posebno na brodovima, i ni na koji način nije povezan s trenutnom epidemijom hantavirusa na kruzeru MV Hondius.

Prema CDC-u, ovo je četvrta epidemija gastrointestinalne bolesti zabilježena na kruzeru ove godine.

