New York paraliziran, Hrvat nam se javio i opisao kaos: 'Govore nam da ne izlazimo iz kuća'

Velika snježna mećava paralizirala je sjeveroistok SAD-a.

Zatvorene su škole, otkazane su tisuće letova, a službe i javni prijevoz prešli su na izvanredne načine rada.

Oluja je donijela ogromne količine oborina - u četiri savezne države palo je više od 60 centimetara snijega, ali i iznimno jake nalete vjetra, zbog čega je samo u Massachusettsu bez struje ostalo gotovo tristo tisuća ljudi.

Javio nam se Hrvat iz New Yorka

U New Yorku je proglašeno izvanredno stanje - zabrana putovanja u cijelom gradu. Upravo nam se iz New Yorka javio Hrvat Tomislav Tipurić koji je opisao kakvo stanje vlada na ulicama grada.

"New York se jutros probudio s nekakvih 30-ak centimetara snijega - kako u kojem dijelu grada. Jučer smo svi primili obavijest da su na snazi posebne mjere, da se preporučuje neizlazak van iz kuća", govori Tomislav.

"Zabranjena su putovanja, otkazano je preko 8.000 letova, što u regiji New Yorka, što na cijeloj istočnoj obali. Snijeg će padati još nekakva dva do tri sata, ceste su većinom neprohodne, iako ralice rade praktično od sinoć neprestano, ali eto, snijega je jednostavno toliko da ga nije nemoguće tako jednostavno počistiti", zaključuje naš sugovornik.