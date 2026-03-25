Ana Nikolić bacila susjede u očaj: 'Kad se vratila, nastao je kaos'

Kako prenosi srpski Mondo, srpska je glazbenica Ana Nikolić napustila hotel te se vratila u svoj dom, stan u Vozdovcu. Iako je svaki povratak kući sladak, susjedi Ane Nikolić nikako nisu sretni radi njezinog povratka.

Još otprije je poznato kako je Nikolić preselila u hotel kako bi imala mir tijekom renoviranja nekretnine u Vozdovcu, a tjedni bez glazbenice bili su pravi odmor za susjede koji sada negoduju.

Otkrivši kako se 47-godišnja glazbenica vratila prije nekoliko dana, jedan je susjed za Mondo izjavio: "Vjerujte mi, svi smo mirno spavali dok je ona bila u hotelu."

Susjed je objasnio kako nikome nisu smetali ni radnici ni buka od renovacije, no povratkom glazbenice u Vozdovac vratio se nemir i u život susjedstva.

"Kad se vratila, nastao je kaos. Ona parkira gdje ne bi smjela, pa se svi žale i zvone na njena vrata da se ponovo parkira, a ona ne odgovara na portafon", rekao je susjed dodavši kako glazbenica balkon koristi kao odlagalište starog namještaja koji navodno ne želi ukloniti.

