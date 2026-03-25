Ana Nikolić bacila susjede u očaj: 'Kad se vratila, nastao je kaos'
Srpska glazbenica Ana Nikolić nedavno je renovirala stan, a sada se vratila na staru adresu. Njezin povratak teško je pao susjedima koji, kako tvrde, zbog nje više nemaju mir
Kako prenosi srpski Mondo, srpska je glazbenica Ana Nikolić napustila hotel te se vratila u svoj dom, stan u Vozdovcu. Iako je svaki povratak kući sladak, susjedi Ane Nikolić nikako nisu sretni radi njezinog povratka.
Još otprije je poznato kako je Nikolić preselila u hotel kako bi imala mir tijekom renoviranja nekretnine u Vozdovcu, a tjedni bez glazbenice bili su pravi odmor za susjede koji sada negoduju.
Otkrivši kako se 47-godišnja glazbenica vratila prije nekoliko dana, jedan je susjed za Mondo izjavio: "Vjerujte mi, svi smo mirno spavali dok je ona bila u hotelu."
Susjed je objasnio kako nikome nisu smetali ni radnici ni buka od renovacije, no povratkom glazbenice u Vozdovac vratio se nemir i u život susjedstva.
"Kad se vratila, nastao je kaos. Ona parkira gdje ne bi smjela, pa se svi žale i zvone na njena vrata da se ponovo parkira, a ona ne odgovara na portafon", rekao je susjed dodavši kako glazbenica balkon koristi kao odlagalište starog namještaja koji navodno ne želi ukloniti.
