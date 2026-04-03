Niste baš za SUV? Onda bi ovo mogao biti automobil za vas: 'Trebate li ga kupiti? Da...'

Za sve one koji nisu ljubitelj SUV-ova imamo dobru vijest - vratila se velika Volvo limuzina i to s novim ES90. To je prvi električni automobil švedske tvrtke koji nije SUV i neizravni je nasljednik S90, koji je ukinut prije nekoliko godina.

Što reći za novi ES90? Domet mu je do 679 kilometara, od 10 do 80 posto može se napuniti za 22 minute, maksimalna snaga mu je 680 KS koje tjera ovaj automobil do stotke za svega četiri sekunde.

Car magazine je isprobao novi ES90 i podijelio svoje dojmove.

"Trebate li kupiti Volvo ES90? Da, ali samo ako tražite električni stroj za krstarenje. Ukusno je mekan, iznimno tih, izuzetno prostran i odličan način za prelaženje brojnih kilometara. Ali previše kontrola je iritantno zaključano u središnji zaslon osjetljiv na dodir. Nije privlačna vožnja niti posebno praktična, ali je vrlo dobra za život u sporoj traci", navodi Car magazine.

Prednosti? Izuzetno profinjen pri brzini, dugi električni domet i ultra brzo punjenje, vrlo prostran na stražnjim sjedalima. Nedostaci? Loša vidljivost unatrag, dosadan dizajn usmjeren na zaslon osjetljiv na dodir.

