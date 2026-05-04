Za kći Heidi Klum tvrde da je ljepša od majke: Otac ju je dugo ignorirao, a danas niže uspjehe

Mlada manekenka Leni Klum, kći Heidi Klum, jedno je od najzanimljivijih lica nove generacije modela koja sve snažnije privlači pozornost svjetske modne scene.

Danas slavi 22. rođendan, a već je u tako kratkom vremenu izgradila impresivan portfelj: bila je zaštitno lice Dior Beauty kampanje, otvorila Berlin Fashion Week, prošetala pistom na Dolce & Gabbana reviji, a jedan od vrhunaca dosadašnje karijere svakako je kampanja za brend Intimissimi, u kojoj je snimila i zapažene vizuale zajedno s majkom.

U galeriji donosimo pregled njezina života, obitelji, karijere i ključnih trenutaka koji su obilježili njezin uspon u modnom svijetu.