Na Thompsona stiže 30.000 ljudi: Evo kako izbjeći prometni kaos u Šibeniku

U povodu obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti u utorak navečer u Šibeniku nastupa Marko Perković Thompson.

Na Šubićevcu se očekuje skoro 30.000 ljudi, prodanih je 27 tisuća ulaznica, a čak 21 tisuća posjetitelja stiže iz drugih gradova i država. Jedan od mogućih problema je i promet.

Načelnik Postaje prometne policije Šibenik Joško Periša za RTL Danas dao je posljednje prometne upute za sve koji dolaze na koncert.

Kaže da je policija od ranog jutra krenula s postavljanjem punktova, koji će prvenstveno služiti za preusmjeravanje prometa.

"Postavljeno je nekoliko desetaka punktova koji će raditi do završetka koncerta i razilaženja posjetitelja. Određene su i tri zone parkirališta. Prva zona nalazi se na prostoru bivše tvornice TEF, gdje će se preusmjeravati vozila koja dolaze iz smjera Vodica, Murtera i Zadarske županije, Jadranskom magistralom. Odatle se do stadiona ide pješice", naveo je načelnik Periša.

Druga zona je Mandalina – Ražine, na drugom dijelu grada. Namijenjena je vozilima koja dolaze iz smjera Splita preko Boraje i Primoštena.

"Ta će se vozila usmjeravati na parkiralište bivše vojarne Bribirskih knezova, odakle se također pješice dolazi do stadiona. Treća zona parkiranja nalazi se u Industrijskoj zoni Podi. Ondje može stati velik broj vozila, a namijenjena je onima koji dolaze autocestom A1 iz smjera Drniša i Knina. S te je lokacije organiziran autobusni prijevoz prema Šubićevcu. Bit će angažirano oko 25 autobusa koji će posjetitelje voziti do Elektre u Bilicama, odakle ih čeka još oko kilometar pješačenja do stadiona", istaknuo je.

Do samog stadiona, odnosno gradske četvrti Šubićevac, propuštat će se samo stanari tog područja, kao i ljudi koji ondje rade, obavljaju dostavu ili imaju opravdan razlog za ulazak, upozorio je naš sugovornik.

Govoreći o iskustvima iz Sinja i koncerta nakon kojeg je nastao veliki prometni problem, Periša je rekao:

"U Sinju je bila gužva, ali uporno molimo građane da slušaju savjete policije i upute koje dobivaju na punktovima. To je jedini način da što sigurnije i brže dođu do stadiona. Naravno, veći će problem biti pri odlasku nego pri dolasku."