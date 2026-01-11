Za jedan znak ova godina je posebno paklena: Sudbina mu piše nepopravljive katastrofe

Godina 2026. je stigla, a s njom, kako su astrolozi i najavili, dolaze veliki preokreti i transformacije. Veliki planetarni tranziti, poput ulaska Saturna i Neptuna u Ovna te Urana u Blizance, donose val vatrene i dinamične energije koja potiče akciju, inovacije i radikalnu autentičnost.

Dok neki horoskopski znakovi cvjetaju pod ovim utjecajima, drugi se suočavaju s karmičkim lekcijama, izazovima i preprekama. Astrološke prognoze slažu se u jednom: strpljenje i samosvijest ključni su za sve. Ipak, čini se da jedan znak mora uložiti znatno više truda kako bi prebrodio turbulencije koje ga očekuju.

Godina karmičkih ispita i novih početaka

Astrološka pozornica u 2026. bit će iznimno aktivna. Saturn, planet discipline, strukture i ograničenja, ponovno ulazi u znak Ovna, gdje se ne osjeća ugodno. Njegov utjecaj donosi lekcije o odgovornosti, ali i frustracije tamo gdje nedostaje strpljenja.

Istovremeno, Neptun, vladar iluzija i duhovnosti, također u Ovnu, može zamagliti granice između stvarnosti i mašte, tako što nas potiče da se borimo za svoje ideale, ali i upozoravajući na opasnost od samoobmane.

Ovi moćni tranziti utjecat će na sve aspekte života, od karijere i financija do međuljudskih odnosa i unutarnjeg mira. Ova godina zahtijevat će od nas da se suočimo s posljedicama svojih prošlih odluka i da preuzmemo odgovornost za vlastitu sreću.

Iako će neki znakovi poput strijelca, lava i bika osjetiti podršku planeta, drugi će se naći na vjetrometini kozmičkih sila koje ih tjeraju na duboke i ponekad bolne promjene.

Foto: Shutterstock

Udar sudbine

Prema detaljnim analizama planetarnih kretanja, znak koji će se suočiti s najviše nedaća u 2026. godini je škorpion. Čini se da će se za pripadnike ovog znaka otvoriti sva potisnuta pitanja iz prošlosti, a pritisak će osjećati od samog početka godine. Godina će za njih biti razdoblje neprestanog preispitivanja, teških odluka, a ponekad i osjećaja gubitka.

Na polju emocija, škorpioni mogu očekivati najveće izazove. Veze i brakovi koji nisu izgrađeni na čvrstim i iskrenim temeljima teško će preživjeti ovu godinu. Mnogi će se suočiti s osjećajem usamljenosti, nerazumijevanja ili izdaje.

Venerina retrogradnost u njihovu znaku tijekom listopada i studenog dodatno će pojačati unutarnje nemire, tako što se izvlače na površinu stare rane, ljubomoru i strahove. Ovo je vrijeme kada će morati naučiti važnu lekciju o granicama i samopoštovanju.

Ni na poslovnom planu situacija neće biti jednostavna. Mnogi škorpioni osjećat će stagnaciju, kao da se sav njihov trud ne prepoznaje ili ne cijeni dovoljno. Mogući su sukobi s autoritetima, kašnjenja u projektima i nagle promjene koje neće moći kontrolirati.

Astrolozi savjetuju da je ključno izbjegavati impulzivne odluke i zaštititi ravnotežu između poslovnog i privatnog života kako ne bi došlo do potpunog sagorijevanja.