Popularna 'zdrava hrana' povezana s bržim propadanjem mozga: Stručnjaci se iznenadili

Poznato je da brojne vrste prehrane, od mediteranske do DASH dijete, imaju blagotvoran učinak na zdravlje mozga, ponajviše kroz smanjenje krvnog tlaka i poboljšanje veze između crijeva i mozga. Ipak, jedna namirnica, koja se dugo smatrala temeljem zdrave prehrane, iznenadila je istraživače jer je povezana s bržim kognitivnim padom.

Nova studija, objavljena u ožujku 2026. godine u prestižnom časopisu Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry, donijela je neočekivane rezultate. Istraživači su tijekom više od deset godina pratili 1.647 odraslih osoba, analizirajući njihove prehrambene navike i koristeći magnetsku rezonanciju za praćenje promjena u mozgu. Fokus je bio na pridržavanju takozvane MIND dijete, hibrida mediteranske i DASH dijete osmišljene za usporavanje neurodegenerativnih bolesti poput Alzheimerove.

Sudionici su ocjenjivani na ljestvici od nula do 15, ovisno o tome koliko su se vjerno držali preporuka. Prosječna ocjena bila je 6,8, što odgovara osobi koja većinu dana jede salate, ali si povremeno priušti i brzu hranu. Očekivano, oni s višim ocjenama pokazali su značajno sporiji gubitak sive tvari, ključnog moždanog tkiva odgovornog za obradu informacija, kontrolu mišića i donošenje odluka.

Žitarice štete, a sir pomaže?

Kada su znanstvenici detaljnije analizirali učinak pojedinih namirnica, došli su do zapanjujućeg otkrića. Dok su bobičasto voće i perad bili najviše zaslužni za pozitivan učinak, cjelovite žitarice, poput zobi i smeđe riže, bile su povezane s bržim smanjenjem sive tvari.

Još veće iznenađenje bio je sir. Iako MIND dijeta preporučuje njegovo ograničavanje, veći unos sira bio je povezan sa sporijim propadanjem sive tvari i boljim očuvanjem volumena hipokampusa, dijela mozga ključnog za pamćenje. Ovi su rezultati u suprotnosti s desetljećima uvriježenim mišljenjem o cjelovitim žitaricama kao stupu zdravlja.

Autori studije naglašavaju da ovi nalazi ne znače da cjelovite žitarice treba odmah izbaciti iz prehrane. Jedno od mogućih objašnjenja jest da se definicija "cjelovitih žitarica" iz devedesetih godina prošlog stoljeća, kada je prikupljanje podataka započelo, možda odnosi i na proizvode koji se danas smatraju visoko prerađenom hranom, poput instant kaša ili pakiranih integralnih proizvoda koji mogu poticati upalne procese.

Širi kontekst i važnost cjelokupne prehrane

Unatoč neočekivanim rezultatima za pojedine namirnice, cjelokupni obrazac MIND dijete i dalje se pokazao iznimno korisnim. Osobe koje su se najviše pridržavale dijete imale su mozak koji je bio u prosjeku dvije i pol godine mlađi od onih koji su se hranili nezdravo. Ranije studije pokazale su da ova dijeta smanjuje ukupan rizik od demencije za devet posto, a kod onih koji je se pridržavaju deset godina, rizik se smanjuje za čak 25 posto, piše New York Post.

Ovo otkriće otvara vrata novim istraživanjima i naglašava sve veći fokus znanosti na opasnosti visoko prerađene hrane te važnost personalizirane prehrane. Jasno je da univerzalne prehrambene smjernice nisu uvijek primjenjive na svakoga, a budućnost leži u razumijevanju kako geni i crijevni mikrobiom utječu na reakciju tijela na hranu.

