Mama podijelila trik s hranom u hotelu kojim štedi novac, doživjela kritike: 'To je sramotno'

Jedna majka iz Australije, koja redovito putuje s obitelji, podijelila je trik za obroke na odmoru koji je oštro podijelio mišljenja, a čak i ona sama priznaje da nije za svakoga.

Alana Tabak nedavno je objavila video u kojem objašnjava ono što je opisala kao "trik s hotelskim doručkom koji se neki roditelji previše srame isprobati". U videu podijeljenom na njezinom Instagram profilu The Travelling Tabaks, ova majka dvoje djece demonstrirala je jedan od svojih "omiljenih putnih trikova" na djelu.

Trik s doručkom koji štedi novac i živce

Tijekom nedavnog odmora na Baliju, Alana je sa sobom na hotelski doručak donijela praznu dječju kutiju za ručak.

"Netom prije nego što odemo, spakiram dječju kutiju za ručak stvarima poput kroasana, voća i peciva", objasnila je Alana u opisu videa. "Onda, kada smo kasnije na bazenu ili plaži, već imamo spremne grickalice."

Ova žena iz Torquaya priznaje da se možda svaki roditelj ne bi osjećao ugodno s ovim trikom. "Neki roditelji misle da je genijalno. Neki misle da je sramotno", priznala je. No, Alana smatra da prednosti uzimanja nekoliko zalogaja sa švedskog stola nadmašuju bilo kakvu neugodnost.

"Iskreno, gladna djeca pored bazena su puno sramotnija", napisala je. "I vjerujte mi, štedi puno živaca i puno novca."

Video je prikupio više od 314.000 pregleda, no reakcije na ovaj obiteljski trik bile su duboko podijeljene.

Genijalan potez ili čista krađa?

S jedne strane, roditelji istomišljenici nazvali su to "genijalnim" potezom, a mnogi su priznali da rade potpuno istu stvar za svoju djecu.

"I mi to radimo! Nismo baš ljubitelji obilnog doručka pa obično uzmemo ono što nam se sviđa za ručak!" odgovorio je jedan roditelj. "Radili smo to kad smo bili na Baliju! Genijalno za prijepodnevne dječje krize", složio se drugi.

"Da, mi ovo stalno radimo. Uzmemo grickalice za klince: voće, ona mala peciva. Lako i brzo", napisao je treći, a četvrti je dodao: "I mi to radimo! Uštedite toliko novca".

Međutim, jednak broj odgovora stigao je od ljudi koji su se oštro protivili ovakvom ponašanju.

"Uopće nije genijalno. To je krađa! Jedite koliko želite dok ste tamo, ali nemate pravo nositi hranu sa sobom osim ako vam to nije ponuđeno", oštro je komentirala jedna osoba.

"To nije u redu. Trebali biste se sramiti što to radite, a kamoli što to objavljujete!" složio se drugi, a treći je istaknuo: "Platili ste za doručak, da, ali ne za cjelodnevni švedski stol!".

Rasprava o bacanju hrane i pravilima hotela

Ovakve reakcije brzo su potaknule žustre rasprave o temama poput bacanja hrane u hotelima i prava na ono što ste platili.

"Nema razlike od onih koji neprestano trpaju tanjure samo da bi ih natrpali, a onda to ni ne pojedu! Puno hrane završi u smeću", tvrdio je jedan komentator.

Čini se da su podijeljena mišljenja o navikama sa švedskog stola prisutna čak i unutar samih obitelji. Iznenađujući broj ljudi priznao je da, dok se jedan roditelj kune u ovaj trik, drugi je užasnut njime.

"Moj muž i ja se stalno svađamo oko ovoga. On uvijek želi nešto uzeti, a ja mu ne dopuštam!" priznala je jedna žena.

Više osoba je napomenulo da su boravili u hotelima gdje je jasno istaknut znak da iznošenje hrane sa švedskog stola nije dopušteno. Kako prenosi Daily Mail, neki hoteli čak i naplaćuju ako vas uhvate, jer to smatraju dodatnim obrokom. Jedna je žena s neugodom ispričala svoje iskustvo: "Jednom sam uzela bananu u Hong Kongu i osoblje me je ganjalo da je vratim".

Unatoč mješovitim reakcijama, Alana je izjavila da "definitivno" planira nastaviti sa svojim trikom.

"Za nas je to samo praktičnost. Platili smo za švedski stol i umjesto da dopustimo da se hrana baca (što se često događa s djecom), sačuvat ćemo par komada voća i pecivo za kasnije. Uvijek poštujemo mjesto i ne bismo to radili tamo gdje nije dopušteno. To je samo jedan od onih malih putnih trikova koji obiteljska putovanja čine malo lakšima", zaključila je.

