Hezonja odigrao monstruoznu utakmicu, Real na njegovim krilima srušio prvu ekipu Eurolige

U susretu 13. kola Eurolige košarkaši Real Madrida su na krilima Maria Hezonje na gostovanju u bugarskom Botevgradu pobijedili vodeći sastav Hapoel Tel Aviv sa 75-74.

Hezonja je pružio sjajnu predstavu predvodivši Real sa 19 koševa, šest skokova i dvije asistencije.

Hrvatski košarkaš je dvije minute prije kraja napravio jedan od ključnih poteza. Prvi vodstvu španjolskog sastava 73-71, Hezonja je "ukrao" loptu Elijahu Bryantu, sjurio se preko cijelog terena i zakucao za 75-71. Minutu i 30 prije kraja Jonathan Motley je pogodio tricu za 75-74, a zanimljivo u preostalih 90 sekundi više nije bilo koševa.

"Stručni stožer je izvanredno dobro pripremio utakmicu. Svi smo kao ekipa napravili korak naprijed. Uspjeli smo kontrolirati Hapoel, svi su bili vrlo ozbiljni i zaslužili smo pobijediti," rekao je Hezonja za EuroLeague TV.

"Znamo što možemo. Pobijedili smo momčad koja je trenutno jako dobra u Euroligi, ali moramo se prema svima odnositi ovako, izaći na teren i pobijediti. Moramo napraviti korak naprijed i ofenzivno i obrambeno ako želimo biti tamo gdje želimo biti na kraju sezone, a to je s trofejem," dodao je.

Alberto Abaldena i Facundo Campazzo su za Real dodali po 11 koševa. U redovima izraelskog sastava najefikasniji su bili Chris Jones i Antonio Blakeney sa po 14 koševa.

Nakon nepotpunog kola Hapoel vodi sa devet pobjeda i četiri poraza. Real je deseti sa skorom 7-6.

