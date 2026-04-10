Mario Hezonja nakon pobjede Reala poslao poruku na X-u koja je podijelila navijače

Mario Hezonja, košarkaš Real Madrida, ponovno je u fokusu javnosti, kako zbog špekulacija o mogućem odlasku iz madridskog kluba, tako i zbog svojih komentara o stanju u Euroligi. Hrvatski reprezentativac u posljednje vrijeme sve češće otvara pitanja o promjenama koje primjećuje u europskoj košarci.

Iako se godinama isticalo da je atmosfera u Euroligi jedna od najvećih prednosti u odnosu na NBA ligu, ponajviše zbog strastvenih i glasnih navijača, Hezonja smatra da se i taj segment postupno mijenja. Prema njegovom dojmu, promjene su najvidljivije upravo na utakmicama protiv klubova s velikom navijačkom bazom.

Nakon pobjede Real Madrida na gostovanju kod Fenerbahčea (74:69), Hezonja se oglasio zanimljivom objavom koja je izazvala brojne reakcije. Istaknuo je kako je primijetio manji broj gledatelja i slabiju atmosferu na posljednjim gostovanjima protiv Fenerbahčea i Olimpijakosa u usporedbi s ranijim godinama.

„U posljednje dvije utakmice protiv klubova s velikom navijačkom bazom, Olimpijakosa i Fenerbahčea, primijetio sam dosta praznih mjesta i atmosfera nije kao što je bila prije deset godina kada smo igrali protiv njih. Nešto se promijenilo. Što mislite o tome?”, poručio je Hezonja.

These last 2 games against top fan bases Olympiacos and Fenerbahçe I notice a lot of empty seats and the atmospheres are not as good as they used to be 10 years ago when we played against them. Something has changed. Thoughts? — Mario Hezonja (@mariohezonja) April 9, 2026

Njegova izjava otvorila je raspravu među navijačima, jer se odnosi na dvije od najglasnijih i najstrastvenijih publika u Europi, koje su godinama bile sinonim za vrhunsku atmosferu u Euroligi.

Zanimljivo, ova Hezonjina opaska dolazi u trenutku kada se ponovno intenziviraju priče o njegovoj budućnosti. Prema navodima europskih medija, hrvatski košarkaš razmatra mogućnost povratka u NBA ligu, gdje je već ranije nastupao, i to unatoč tome što je u 32. godini.

Hezonja, koji ima ugovor s Real Madridom, navodno posjeduje i izlaznu klauzulu za NBA, a spominje se da bi je ovog ljeta netko mogao aktivirati. Uz NBA opciju, u medijima su se pojavljivale i druge potencijalne destinacije, uključujući Dubai i Panathinaikos.

Podsjetimo, Hezonja je 2015. godine izabran kao peti pick NBA drafta, nakon čega je nastupao za Orlando Magic, New York Knickse i Portland Trail Blazerse. U Europu se vratio 2021. godine, gdje je igrao za Panathinaikos i Uniks, a od 2022. nosi dres Real Madrida.

