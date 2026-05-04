Crème de la crème

New York Times otkrio najbolje filmove 21. stoljeća – evo koje možeš odmah gledati na Voyo
Foto: TMDB

Prestižni New York Times nedavno je objavio listu 100 najboljih filmova 21. stoljeća, nastalu nakon opsežnog anketiranja više od petsto redatelja, glumaca i ključnih osoba iz filmske industrije.

4.5.2026.
12:39
Hot.hr
Popis, koji obuhvaća ostvarenja nastala nakon 1. siječnja 2000. godine, izazvao je veliku pozornost javnosti i potaknuo brojne rasprave. Odlična je vijest za domaće filmofile da je čak četrnaest naslova s ovog popisa dostupno za gledanje na streaming platformi Voyo.

Pobjednici Oscara i miljenici kritike

Na prvom mjestu liste našla se satira o klasnim razlikama, 'Parazit' (2019.) redatelja Bong Joon-hoa, film koji je ispisao povijest kao prvo ostvarenje na stranom jeziku koje je osvojilo Oscara za najbolji film. No, to nije jedini dobitnik te prestižne nagrade koji se može pronaći u domaćoj ponudi. Tu je i 'Sve u isto vrijeme' (2022.), akcijska komedija-drama koja je trijumfirala sa čak sedam Oscara.

Gledatelji mogu pogledati i napetu dramu 'Spotlight' (2015.) o novinarskoj istrazi zlostavljanja djece unutar Katoličke crkve, kao i ratni film 'Narednik James' (2008.), za koji je redateljica Kathryn Bigelow postala prva žena nagrađena Oscarom za najbolju režiju.

Dragulji europske i azijske kinematografije

Popis New York Timesa potvrđuje trend brisanja granica između holivudske i svjetske kinematografije. Među dostupnim naslovima tako se nalaze i neki od najhvaljenijih europskih filmova posljednjih godina. Francuska sudska drama 'Anatomija pada' (2023.) redateljice Justine Triet, dobitnica Zlatne palme u Cannesu, te povijesna drama 'Zona interesa' (2023.) Jonathana Glazera, nagrađena Oscarom za najbolji međunarodni film, samo su neki od primjera.

Ljubitelje europskog filma oduševit će i francuska romantična drama 'Portret djevojke u plamenu' (2019.) te norveška romantična komedija-drama 'Najgora osoba na svijetu' (2021.). Azijsku kinematografiju, uz pobjedničkog 'Parazita', predstavljaju i raniji film Bonga Joon-hoa 'Sjećanja na ubojstvo' (2003.) te kultna romantična drama 'Raspoloženi za ljubav' (2000.) redatelja Wong Kar-waija, koja je na listi zauzela visoko četvrto mjesto.

Američki klasici novog milenija

Ponudu zaokružuju i američki filmovi koji su obilježili protekla dva desetljeća. Među njima je romantična drama 'Carol' (2015.) Todda Haynesa, smještena u New York pedesetih godina, te hvaljeni nezavisni film 'Projekt Florida' (2017.) Seana Bakera. Tu je i satirična krimi-komedija braće Coen 'Tko je ovdje lud?' (2000.), labavo temeljena na Homerovoj 'Odiseji', te znanstveno-fantastični triler 'Specijalni izvještaj' (2002.) legendarnog Stevena Spielberga.

Iako će ovakve liste uvijek izazivati polemike, one su izvrstan podsjetnik na izvanredna filmska ostvarenja. Dostupnost značajnog broja ovih modernih klasika sjajna je prilika za domaću publiku da istraži ili se ponovno podsjeti zašto su baš ovi filmovi obilježili početak 21. stoljeća. Vidimo se na Voyo.

VoyoNajbolji FilmoviNew York TimesOscari
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
