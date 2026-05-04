Lepa Brena se godinama bori s okrutnom bolešću: 'Situacija se može promijeniti u sekundi'

Regionalna glazbena zvijezda Lepa Brena (65) već 18 godina vodi borbu s tromboza, ozbiljnim zdravstvenim stanjem koje, iako drži pod kontrolom, i dalje predstavlja stalnu prijetnju. Zahvaljujući redovitoj terapiji uspijeva održavati stabilno stanje, no naporni koncerti i česta putovanja avionom dodatno opterećuju organizam.

Foto: M.M./ATAImages/PIXSELL

Prema pisanju srpskih medija, pjevačica se nedavno požalila suprugu Bobi Živojinoviću kako se osjeća iscrpljeno i bez energije kao nekada. Njegova reakcija bila je brza i odlučna, odmah je inzistirao da potraži liječničku pomoć.

Navodno je bez odgađanja kontaktirao liječnika koji ju je ranije operirao i dogovorio hitan pregled.

“Rekao joj je da ne smije čekati ni dana jer je svjestan koliko je tromboza opasna i nepredvidiva bolest. Iako ju je dosad držala pod kontrolom, situacija se može promijeniti u sekundi”, otkriva izvor blizak obitelji za Kurir.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Podsjetimo, Lepa Brena se s trombozom prvi put suočila prije gotovo dva desetljeća, kada joj je tijekom nastupa ruka poplavjela i počela trnuti. Liječnici su tada otkrili začepljenje glavne vene, zbog čega neko vrijeme nije smjela putovati avionom.

Od tada svakodnevno uzima terapiju za razrjeđivanje krvi, a prije osam godina ponovno je hospitalizirana kada su liječnici morali intervenirati kako bi uklonili tromb. Tada su je upozorili da mora izbjegavati stres i iscrpljenost, savjete kojih se, čini se, teško pridržava s obzirom na intenzivan tempo kojim i dalje radi.

'Nikada ne uspijem potpuno odmoriti'

Sama pjevačica ranije je otvoreno govorila o svom stanju, priznajući koliko na nju utječu stres i unutarnji pritisak.

“Živim gotovo pod stalnom tenzijom. Sve doživljavam previše emotivno, a ta moja disciplina i perfekcionizam ponekad djeluju destruktivno. Imam osjećaj da se nikada ne uspijem potpuno odmoriti, čak ni kad sam na odmoru”, iskreno je priznala.

Dodaje kako upravo ta psihička prenapregnutost može biti okidač za povratak bolesti, zbog čega je važno na vrijeme reagirati i slušati signale vlastitog tijela.

POGLEDAJTE VIDEO: Prizori kao iz crtića u Ninu, grad 'okupirali' napoznatiji hrvatski psi: 'Vole jesti, spavati i vole cure'