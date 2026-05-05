FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
AI UMJETNOST /

Piše tekstove, stvara pjesme i oduševljava na bini: Ne, ovo nije poznata zvijezda, nego - stroj

Kako zvuči kada na pozornicu umjesto pjevača stane robot? A koje bi remek-djelo Molière mogao napisati da nije umro u veljači 1673.? Kako izgleda kada umjetna inteligencija postane dio umjetnosti?

5.5.2026.
7:20
RTL Danas
VOYO logo
VOYO logo

I to se dogodilo! U Hong Kongu prvi put na pozornici u ulozi pjevača je stroj! Najpoznatiji humanoidni robot na svijetu Sophia nastavlja pomicati granice. 

Nakon što je svladala ljudski govor i izraze lica, sada pokušava nešto još zahtjevnije, biti umjetnica.

"Želim moći dijeliti emocije i priče kroz glazbu, bez obzira na to što sam napravljena od plastike, strujnih krugova, žica i metala. To je moj način da kažem - Ovdje sam, učim i želim biti dio ovog prekrasnog ljudskog iskustva zvanog umjetnost", rekla je Sophia. 

Sophia je svoje vokalne sposobnosti pokazala na koncertu koji spaja tradicionalnu umjetnost s robotikom i umjetnom inteligencijom. Na koncertu u Hong Kongu izvela je tri originalne pjesme, uz pratnju simfonijskog orkestra. 

Umjetnost iz algoritma

Uz pomoć glazbenog trenera i drugih glazbenika, piše tekstove i stvara pjesme koje bi trebale prenijeti osjećaj - iako dolaze iz algoritama.

"Umjetna inteligencija zapravo ne zamjenjuje ljude, ne, nimalo, već nam pomaže da svijet učinimo boljim", uvjerava gledateljica Constanze Lee. 

Da umjetna inteligencija svijet čini boljim vjeruju i stručnjaci za Molièrea. Predstavu u stilu poznatog francuskog dramatičara iz 17. stoljeća napravili su na Sveučilištu Sorbonne zajedno s francuskim AI umjetnicima.  

"Ono što stvaramo jedinstven je vremenski objekt. Riječ je o uvidu u jednu moguću prošlost. Molière je možda mogao napisati tu dramu. No, mi ne oživljavamo Molièrea kako bismo ga natjerali da govori o današnjem svijetu. Umjesto toga, mi se okrećemo Molièreu, njegovim izvorima, nadahnućima i djelima, kao i najboljem dostupnom znanju o njegovu kreativnom procesu, a pritom se koristimo vrlo suvremenim alatom koji se stalno razvija – umjetnom inteligencijom", ističe potpredsjednik Sveučilišta Sorbonne i jedan od začetnika projekta Pierre-Marie Chauvin. 

Zanimljiv projekt

Kako bi nastala predstava “Astrolog ili lažni znamenovi”  umjetna inteligencija trenirala je na Molièreovim radovima, osobnim tekstovima i povijesnim dokumentima, a ovakav jedinstveni projekt podržavaju i glumci. 

"Ovim projektom ne samo da pravi glumci nastupaju na pozornici, ne radi se o, ne znam, robotima ili hologramima, već se stvaraju i radna mjesta. Napisana je predstava, oživljavaju se vještine iz tog razdoblja, bilo za kostime ili scenografiju - scenografija se stvara onakva kakva je bila u Molièreovo vrijeme - i ponovno se stvaraju vještine koje su, nažalost, mogle nestati", govori glumica koja izvodi slušku Dorinu u kazalištu Moliere Sorbonne Lea Sorrentino.  

Ovo je samo jedan primjer u kojem čovjek i umjetna inteligencija mogu zajedno stvarati umjetnička djela. Koliko dobra, presudit će ipak ona klasična, ljudska kritika. 

Umjetna InteligencijaAiRobotUmjetnostKoncert
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike