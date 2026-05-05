Piše tekstove, stvara pjesme i oduševljava na bini: Ne, ovo nije poznata zvijezda, nego - stroj

I to se dogodilo! U Hong Kongu prvi put na pozornici u ulozi pjevača je stroj! Najpoznatiji humanoidni robot na svijetu Sophia nastavlja pomicati granice.

Nakon što je svladala ljudski govor i izraze lica, sada pokušava nešto još zahtjevnije, biti umjetnica.

"Želim moći dijeliti emocije i priče kroz glazbu, bez obzira na to što sam napravljena od plastike, strujnih krugova, žica i metala. To je moj način da kažem - Ovdje sam, učim i želim biti dio ovog prekrasnog ljudskog iskustva zvanog umjetnost", rekla je Sophia.

Sophia je svoje vokalne sposobnosti pokazala na koncertu koji spaja tradicionalnu umjetnost s robotikom i umjetnom inteligencijom. Na koncertu u Hong Kongu izvela je tri originalne pjesme, uz pratnju simfonijskog orkestra.

Umjetnost iz algoritma

Uz pomoć glazbenog trenera i drugih glazbenika, piše tekstove i stvara pjesme koje bi trebale prenijeti osjećaj - iako dolaze iz algoritama.

"Umjetna inteligencija zapravo ne zamjenjuje ljude, ne, nimalo, već nam pomaže da svijet učinimo boljim", uvjerava gledateljica Constanze Lee.

Da umjetna inteligencija svijet čini boljim vjeruju i stručnjaci za Molièrea. Predstavu u stilu poznatog francuskog dramatičara iz 17. stoljeća napravili su na Sveučilištu Sorbonne zajedno s francuskim AI umjetnicima.

"Ono što stvaramo jedinstven je vremenski objekt. Riječ je o uvidu u jednu moguću prošlost. Molière je možda mogao napisati tu dramu. No, mi ne oživljavamo Molièrea kako bismo ga natjerali da govori o današnjem svijetu. Umjesto toga, mi se okrećemo Molièreu, njegovim izvorima, nadahnućima i djelima, kao i najboljem dostupnom znanju o njegovu kreativnom procesu, a pritom se koristimo vrlo suvremenim alatom koji se stalno razvija – umjetnom inteligencijom", ističe potpredsjednik Sveučilišta Sorbonne i jedan od začetnika projekta Pierre-Marie Chauvin.

Zanimljiv projekt

Kako bi nastala predstava “Astrolog ili lažni znamenovi” umjetna inteligencija trenirala je na Molièreovim radovima, osobnim tekstovima i povijesnim dokumentima, a ovakav jedinstveni projekt podržavaju i glumci.

"Ovim projektom ne samo da pravi glumci nastupaju na pozornici, ne radi se o, ne znam, robotima ili hologramima, već se stvaraju i radna mjesta. Napisana je predstava, oživljavaju se vještine iz tog razdoblja, bilo za kostime ili scenografiju - scenografija se stvara onakva kakva je bila u Molièreovo vrijeme - i ponovno se stvaraju vještine koje su, nažalost, mogle nestati", govori glumica koja izvodi slušku Dorinu u kazalištu Moliere Sorbonne Lea Sorrentino.

Ovo je samo jedan primjer u kojem čovjek i umjetna inteligencija mogu zajedno stvarati umjetnička djela. Koliko dobra, presudit će ipak ona klasična, ljudska kritika.