'BAKO, SJEDNI!'

Nevjerojatna snimka: Robot evakuirao staricu s prve linije bojišnice

Nevjerojatna snimka: Robot evakuirao staricu s prve linije bojišnice
Foto: east2west news/WillWest News/Profimedia

Na snimci se vidi kako se žena, isprva zbunjena, približava stroju i penje na njega. Operacija spašavanja trajala je puna četiri sata, tijekom kojih su zračni dronovi nadzirali putanju i osiguravali područje

30.4.2026.
17:33
Tesa Katalinić
Ukrajinska vojska objavila je snimku koja prikazuje spašavanje 77-godišnje žene iz sela na prvoj liniji bojišnice u regiji Donjeck.

U evakuaciji nije sudjelovao vojnik, već robotski sustav (UGV) koji je staricu izvukao iz uništene zone u blizini strateški važnog grada Limana.

Prvo ju je uočio dron, dok se probijala cestom punom kratera od granata na kojoj su se nalazila tijela njenih sumještana. Njezin dom uništen je u žestokim borbama, a ona je, oslanjajući se na dva štapa, pokušavala pronaći spas.

'Bako, sjedni'

Treći jurišni korpus ukrajinske vojske poslao je kopnenog robota opremljenog dekama i porukom: "Bako, sjedni!". 

Na snimci se vidi kako se žena, isprva zbunjena, približava stroju i penje na njega. Operacija spašavanja trajala je puna četiri sata, tijekom kojih su zračni dronovi nadzirali putanju i osiguravali područje, piše Newsweek.

Kada je stigla do evakuacijske točke, dočekali su je vojnici iz 1. mehanizirane bojne i pomogli joj sići s robota te su je odveli u obližnje sklonište.

Dok su joj pomagali da uđe u oklopno vozilo, jedan od vojnika je s olakšanjem rekao: "To je to, sad napokon svi možemo odahnuti... Hvala Bogu." Zajedno s njom, na sigurno su prebačena i još tri civila koja su pješice pokušavala napustiti to područje. Svi su predani jedinicama za civilno-vojnu suradnju.

Revolucija na bojištu

Iako su dronovi postali simbol ukrajinskog otpora, kopneni roboti (UGV) tiha su revolucija koja spašava živote. Ovi sustavi obavljaju najopasnije poslove, među kojima su evakuacije, postavljanje mina i logistička potpora.

Prema podacima ukrajinskog Ministarstva obrane, broj misija kopnenih robota skočio je s 3.000 u studenom na više od 9.000 u ožujku.

POGLEDAJTE VIDEO: Prvi pomak oko rata u Ukrajini u proteklih nekoliko mjeseci? Čeka se deblokada 90 milijardi eura

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
