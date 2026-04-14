FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'BILO BI KRATKO' /

Magyar otkrio detalj koji su svi čekali: 'Evo što ću reći Putinu ako me nazove'

Magyar otkrio detalj koji su svi čekali: 'Evo što ću reći Putinu ako me nazove'
×
Foto: Sergei Savostyanov/Zuma Press/Profimedia

Moskva je ranije izjavila da poštuje Magyarovu izbornu pobjedu

14.4.2026.
9:07
Erik Sečić
Sergei Savostyanov/Zuma Press/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Budući mađarski premijer Peter Magyar poručio je u ponedjeljak da neće nazvati ruskog predsjednika Vladimira Putina, ali naveo je da bi s njim razgovarao ako on kontaktira njega, prenosi portal PBS

"Ako Vladimir Putin nazove, javit ću se", rekao je Magyar tijekom tri sata duge konferencije za medije. "Mislim da se to neće dogoditi, ali ako bismo razgovarali, zamolio bih ga da nakon četiri godine zaustavi ubijanje i okonča rat", dodaje Magyar.

"To bi vjerojatno bio kratak telefonski razgovor i ne vjerujem da bi završio rat zbog mojeg savjeta", istaknuo je Magyar.  

Olakšanje u Europskoj uniji 

Podsjetimo, mađarski premijer na odlasku Viktor Orban, koji je na izborima u nedjelju uvjerljivo izgubio od Magyarove stranke Tisza, bio je blizak Putinov partner. 

Zato se vjeruje da su brojne članice Europske unije, od ranije naviknute na Orbanov pomirljiv ton po pitanju rata u Ukrajini ili Putina, s odobrenjem dočekale Magyarovu izjavu.

Moskva je ranije izjavila da poštuje Magyarovu izbornu pobjedu te da očekuje da će se Budimpeštom zadržati pragmatične odnose. 

Peter Magyar Vladimir Putin Mađarska Rusija
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike