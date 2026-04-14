Magyar otkrio detalj koji su svi čekali: 'Evo što ću reći Putinu ako me nazove'

Budući mađarski premijer Peter Magyar poručio je u ponedjeljak da neće nazvati ruskog predsjednika Vladimira Putina, ali naveo je da bi s njim razgovarao ako on kontaktira njega, prenosi portal PBS.

"Ako Vladimir Putin nazove, javit ću se", rekao je Magyar tijekom tri sata duge konferencije za medije. "Mislim da se to neće dogoditi, ali ako bismo razgovarali, zamolio bih ga da nakon četiri godine zaustavi ubijanje i okonča rat", dodaje Magyar.

"To bi vjerojatno bio kratak telefonski razgovor i ne vjerujem da bi završio rat zbog mojeg savjeta", istaknuo je Magyar.

Olakšanje u Europskoj uniji

Podsjetimo, mađarski premijer na odlasku Viktor Orban, koji je na izborima u nedjelju uvjerljivo izgubio od Magyarove stranke Tisza, bio je blizak Putinov partner.

Zato se vjeruje da su brojne članice Europske unije, od ranije naviknute na Orbanov pomirljiv ton po pitanju rata u Ukrajini ili Putina, s odobrenjem dočekale Magyarovu izjavu.

Moskva je ranije izjavila da poštuje Magyarovu izbornu pobjedu te da očekuje da će se Budimpeštom zadržati pragmatične odnose.

POGLEDAJTE VIDEO: Pred Magyarom su pune ruke posla, a Orban će možda imati više vremena za praznike