Varvodić Primorca optužuje za kupovinu glasova: 'Pa i mene su ranije zvali za glas'

Tko će biti novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora? Doznat ćemo za manje od dva tjedna hoće li na tu funkciju Dragan Primorac ili Josip Varvodić koji je jutros predstavio svoj izborni program. Žestoko je kritizirao navodnu kupovinu glasova svog protukandidata.

U utorak je obranio doktorski rad iz kardiokirurgije, predsjednik je Hrvatskog plivačkog saveza i dopredsjednik Europske federacije vodenih sportova. A ako dođe na čelo Hrvatskog olimpijskog odbora, prvi cilj je bolja provedba transparentnosti.

"Sustav koji je dosad dao jako puno dobrih rezultata ternutno je u problemima. Mismo tu da ga promijenimo, da napravimo nove osnove i da krenemo dalje s boljim, transparentnijim i još uspješnijim HOO-om, a onda posljedično i hrvatskim sportom", rekao je Varvodić.

S druge strane stoji bivši ministar znanosti, obrazovanja i sporta Dragan Primorac. A Varvodić ga optužuje za nekorektnu kupovinu glasova.

"Glavni tajnik i direktor iz HOO-a direktno su involvirani u kampanju kandidata. Zovu ljude, mole za potpise. Molili su za potpis i mene prije nego je nastupila moja kampanja."

Obratili smo se i drugoj strani te kontaktirali smo i samog Dragana Primorca, no nismo dobili odgovor. A pred kamere nisu htjeli stati niti bivši sportaši koji su ga podržali - Dino Rađa i Franjo Arapović. Žestoki kritičar Dragana Primorca je i Slavko Goluža. Pogotovo iz njegovih ministarskih dana

"Smetale su me neke izjave gospodina Primorca, što se tiče kluba Olimpijaca. Ako itko može gvooriti o klubu Olimpijaca u to vrijeme, to je Slavko Goluža. Javno i glasno mogu reći da za klub Olimpijaca apsolutno nije napravio - ništa", rekao je Goluža.

Najviše o Josipu Varvodiću mogu reći ljudi koji ga poznaju i prije ove kandidature. Gordan Kožulj s njim je godinama surađivao kroz rad Hrvatskog plivačkog saveza.

"Osim što je vrhunski intelektualac dolazi iz sfere vodenih sportova gdje ima važnu ulogu, ne samo na nacionalnoj već i na međunarodnoj razini. Mislim da može unaprijediti HOO", rekao je Kožulj.

Jučer se u utrku uključio još jedan kandidat. Riječ je o dosad nepoznatom Miroslavu Buljanu. Izbori su na rasporedu 29. srpnja, a pobjednik će morati skupiti natpolovičnu većinu od ukupno 155 glasova.