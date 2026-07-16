Veliki udarac za Primorca: Dva velika Saveza odlučila dati podršku Varvodiću
Bitka za HOO se zahuktava, a konačan ishod saznati ćemo 29. srpnja kada će se održati izbori
Zahuktava se situacija oko izbora predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO). Naime, kako doznaje Net.hr, potporu Josipu Varvodiću će nakon Hrvatskog nogometnog saveza (HNS) dati i Hrvatski košarkaški savez (HKS), pa će tako kirurg KB Dubrave i predsjednik Hrvatskog plivačkog saveza dobiti potporu svih loptačkih sportova.
Varvodić koji je predstavio svoj program kao "viziju modernog, odgovornog i otvorenog HOO-a koji će ponovno biti prvi partner sportašima, trenerima, klubovima i nacionalnim sportskim savezima", dobio je tako jak vjetar u leđa uoči "bitke" s predsjednikom taekwondo saveza Draganom Primorcem koja je od početka žestoka.
Bivši predsjednički kandidat je tako tumačio kako ima potporu natpolovične većine, kao i stranih institucija poput Europskog olimpijskog odbora, koji je tu potporu demantirao.
O možebitnoj potpori stranih institucija smo razgovarali i sa suradnikom Primorčeva protukandidata, predsjednikom NO Hrvatskog saveza za sportski ribolov na moru Borisom Babićem, koji je za Net.hr rekao kako smatra da je Hrvatska dovoljno pametna i sportski uspješna zemlja da sama bira predsjednika olimpijskog odbora.
Kako doznajemo, do potpore Varvodiću je došlo nakon sastanka svih pojedinačnih saveza loptačkih sportova te bi u petak Stipe Pletikosa trebao javno dati podršku Josipu Varvodiću u ime HNS-a, dok bi isto trebao učiniti i HKS i tako se pridružiti Hrvatskom rukometnom savezu i Hrvatskom odbojkaškom savezu u potpori predsjedniku plivačkog saveza.
Naš nam izvor također tumači kako Varvodić i njegov tim računaju na gotovo 80 postotnu podršku tom kandidatu na izborima, iako napominju kako podrška prije samih izbora ne znači nužno i glas na dan izbora.
Podjele u hrvatskom sportu?
Inače, zanimljivo je napomenuti kako u Hrvatskoj po mnogima postoji podjela na loptačke i neloptačke sportove. Naime, često fokus bude upravo na sportovima s loptom, pa oni druge ispadnu iz fokusa, ali i gube na financijama. Tu je situaciju komentirao i sam Varvodić.
"Problem je upravo u tim podjelama. Smatram da su one jako loše za hrvatski sport i da ga ne smijemo dijeliti. Loptački sportovi sastavni su dio sportske zajednice, ali jednako su važni i svi ostali sportovi. Glavna smjernica je ponovno zajedništvo svih sportova", rekao je tada Varvodić u intervjuu za RTL Direkt.
Sada pak preostaje vidjeti hoće li nakon podrške HNS-a i HKS-a predsjednik plivačkog saveza uspjeti dobiti i podršku ostalih, neloptačkih sportskih saveza, ili će 59 potpisa koliko je Dragan Primorac prikupio biti dosta.
Ranije su Varvodiću potporu javno dali i Hrvatski rukometni savez, Hrvatski vaterpolski savez, Hrvatski hrvački savez, Hrvatski mačevalački savez, Hrvatski odbojkaški savez, Hrvatski sportsko-ribolovni savez, Sportski savez Grada Zagreba i Klub hrvatskih olimpijaca, kao i djelatnici drugih saveza.
Konačan ćemo rasplet znati tek 29. srpnja, kada su na rasporedu izbori.