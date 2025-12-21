Rusi skratili rok? Šef ukrajinskih špijuna zapanjio: 'Evo kada se spremaju napasti Europu'

Šef ukrajinske vojne obavještajne službe Kirilo Budanov upozorio je da Rusija u nadolazećim godinama planira rat s Europom, prenosi u subotu finski Ess.fi.

Budanov je izjavio da Rusija već do 2027. godine želi okupirati baltičke zemlje - Estoniju, Latviju i Litvu, koje su ujedno i članice NATO saveza.

Rusi skratili rok?

"Prema glavnom planu, Rusija je 2030. godine trebala biti spremna započeti operacije. Sada su prilagodili i revidirali planove, a rokove su skratili na 2027.", upozorio je Budanov.

Dodao je da Rusija sebe vidi kao carstvo. "Da bi carstvo moglo napredovati, uvijek se mora kretati kako bi širilo svoj utjecaj i teritorij", dodao je Budanov.

Reuters o izvješćima američkih obavještajaca

Podsjetimo, Reuters je u petak objavio da američke obavještajne službe upozoravaju da ruski predsjednik Vladimir Putin želi zauzeti cijelu Ukrajinu i povratiti dijelove Europe.

Nalazi obavještajaca u velikoj mjeri se slažu sa stajalištima europskih čelnika i obavještajnih agencija, koji smatraju da Putin želi cijelu Ukrajinu i teritorij bivšeg sovjetskog bloka, među koji spadaju i NATO članice.

"Obavještajni podaci oduvijek su govorili za Putin želi više. Europljani su u to uvjereni, Poljaci su apsolutno uvjereni, a Baltičke zemlje misle da su prve na redu", rekao je Mike Quigley, demokratski član Odbora za obavještajne poslove Zastupničkog doma u razgovoru za Reuters.

