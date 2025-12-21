FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PROMJENA PLANA /

Rusi skratili rok? Šef ukrajinskih špijuna zapanjio: 'Evo kada se spremaju napasti Europu'

Rusi skratili rok? Šef ukrajinskih špijuna zapanjio: 'Evo kada se spremaju napasti Europu'
×
Foto: Profimedia/ilustracija

'Prema glavnom planu, Rusija je 2030. godine trebala biti spremna započeti operacije. Sada su prilagodili i revidirali planove, a rokove su skratili na 2027', upozorio je Budanov

21.12.2025.
18:41
Erik Sečić
Profimedia/ilustracija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Šef ukrajinske vojne obavještajne službe Kirilo Budanov upozorio je da Rusija u nadolazećim godinama planira rat s Europom, prenosi u subotu finski Ess.fi.

Budanov je izjavio da Rusija već do 2027. godine želi okupirati baltičke zemlje - Estoniju, Latviju i Litvu, koje su ujedno i članice NATO saveza.

Rusi skratili rok? 

"Prema glavnom planu, Rusija je 2030. godine trebala biti spremna započeti operacije. Sada su prilagodili i revidirali planove, a rokove su skratili na 2027.", upozorio je Budanov.

Dodao je da Rusija sebe vidi kao carstvo. "Da bi carstvo moglo napredovati, uvijek se mora kretati kako bi širilo svoj utjecaj i teritorij", dodao je Budanov.

Reuters o izvješćima američkih obavještajaca

Podsjetimo, Reuters je u petak objavio da američke obavještajne službe upozoravaju da ruski predsjednik Vladimir Putin želi zauzeti cijelu Ukrajinu i povratiti dijelove Europe. 

Nalazi obavještajaca u velikoj mjeri se slažu sa stajalištima europskih čelnika i obavještajnih agencija, koji smatraju da Putin želi cijelu Ukrajinu i teritorij bivšeg sovjetskog bloka, među koji spadaju i NATO članice.

"Obavještajni podaci oduvijek su govorili za Putin želi više. Europljani su u to uvjereni, Poljaci su apsolutno uvjereni, a Baltičke zemlje misle da su prve na redu", rekao je Mike Quigley, demokratski član Odbora za obavještajne poslove Zastupničkog doma u razgovoru za Reuters. 

POGLEDAJTE VIDEO: Europa se jedva dogovorila oko zajma za Ukrajinu: Putin prijeti ispred karte Velike Rusije​

RusijaUkrajinaVladimir PutinNato
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
PROMJENA PLANA /
Rusi skratili rok? Šef ukrajinskih špijuna zapanjio: 'Evo kada se spremaju napasti Europu'