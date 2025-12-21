Putinovi vojnici postali kanibali? Procurila uznemirujuća poruka: 'Pojest će mlade borce'

Trupe ruskog predsjednika Vladimira Putina toliko su gladne da posežu za kanibalizmom, objavio je u nedjelju portal Daily Star.

Portal se poziva na jezivu radio poruku koju su ukrajinske trupe presrele u Zaporižju, strateški iznimno važnoj regiji koja Rusiju povezuje s velikim dijelom okupiranog teritorija.

'Naoštrio sam noževe'

"Pojest ćemo jedni druge, ovdje je sve sje***o. Već tražimo nekog mlađeg", navodno govori ruski vojnik. "Naoštrio sam noževe, baš me briga koga moram rezati. Samo želim jesti", nastavlja vojnik.

Ukrajinske vojnoobavještajne snage tvrdi da kanibalizam postaje uobičajen među ruskim vojnicima, iako je riječ o barbarskoj praksi. Vojna obavještajna agencija (GUR) tako je objavila da se Rusi teško nose s oštrom zimom: "Zbog nedostatka hrane, okupatori oštre noževe i pripremaju s pojesti svoje mlađe suborce".

Ukrajinci podsjetili na morbidan slučaj

Podsjećaju i na slučaj iz lipnja, kada je navodno jedan vojnik jeo suborca dva tjedna. Navode da mu je postupno rezao tijelo i spremao dijelove za kasnije.

"Podsjećamo vas da se ruski zarobljenici u Ukrajini hrane tri puta dnevno", izravno je vojna agencija poručila Putinovim trupama.

Grade se novi rovovi ispred novog obrambenog mehanizma u regiji da bi se spriječilo Kremlj u zauzimanju teritorija. Ukrajinski ministar obrane Denys Shmyhal rekao je da se obrambene linije u regiji nastavljaju "graditi i utvrđivati".

U međuvremenu, prestravljene ruske snage pribjegavaju metalnim morskim kontejnerima kao načinu zaštite svojih tenkova. Ovu bizarnu praksu snimili su dronovima ukrajinski vojnici.

Dramatične snimke navodno prikazuju tenkove u patroli oko prve crte, svi s morskim kontejnerima postavljenim na tenkove. Može se vidjeti i tenk kako vuče drugi kontejner sa sobom preko polja. Ukrajinske snage kažu da je to u "vojne svrhe".

POGLEDAJTE VIDEO: Putin poslao oštru poruku Europi i optužio je za krađu: 'To je pljačka usred bijela dana'