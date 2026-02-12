Butković o Thompsonu i zabranama: 'Njegove pjesme ne ugrožavaju nikoga'

Potpredsjednik hrvatske vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković ocijenio je u četvrtak za Radio televizije Herceg Bosne iz Mostara kako pjesme Marka Perkovića Thompsona ne ugrožavaju nikoga, te da je pogrešno bilo zabranjivati njegov nastup u Zagrebu.

Gostujući u programu Radio televizije Herceg Bosne iz Mostara, ministar Butković je na upit o podjelama u hrvatskome društvu i ugrožava li Marko Perković Thompson ustavni poredak Hrvatske kako se to ističe iz oporbe, odgovorio da je doček rukometaša poslao najsnažniju poruku vlastima u glavnom gradu.

Ustvrdio je kako su Thompsonov nastup tražili brončani rukometaši, te da njegove pjesme 'koje su se pjevale u Domovinskom ratu, kad je Hrvatska bila u najtežem razdoblju stvaranja i obrane Hrvatske ne ugrožavaju nikoga'.

Poruka zagrebačkoj vlasti

"Naravno da osuđujem takvu politiku. Ići u zabrane takvih događanja da netko pjeva na njima, mislim da nije dobro i ovo je jedna poruka i aktualnoj vlasti u Zagrebu“, rekao je potpredsjednik vlade.

Upitan o općim izborima u Bosni i Hercegovini koji će se održati ujesen, Butković je izrazio očekivanje da će se prestati s preglasavanjem Hrvata u Predsjedništvu BiH, te da će se izmijeniti Izborni zakon.

"Nije dobro da jedan narod bira nekom drugom i nameće člana Predsjedništva ili nekog drugog člana kada je riječ o nekim drugim funkcijama. Tako da vjerujem da će do promjena Izbornog zakona doći i to je nužno“, istaknuo je.

U četiri navrata je dominantno glasovima tri i pol puta brojnijih Bošnjaka za hrvatskog člana Predsjedništva BiH biran Željko Komšić. Takva praksa najavljuje se i ove jeseni, budući da je Komšićeva stranka najavila da će kandidirati Slavena Kovačevića za hrvatskoga člana državnog vrha.

