Nakon operacije nosa i kapaka, Natali Rade otkrila što ne bi operirala: 'To mi je nezamislivo'

Influencerica Natali Rade (35) poznata je po iskrenosti, otvorenom pristupu životu i stalnoj komunikaciji sa svojom publikom, a ovoga puta odlučila je bez filtera progovoriti o estetskim zahvatima kojima se nedavno podvrgnula – blefaroplastici i operaciji nosa. U razgovoru za Net.hr otkrila je što ju je potaknulo na odluku, kako je izgledao cijeli proces, ali i kako se danas osjeća fizički i emocionalno. Natali otvoreno govori o samopouzdanju, reakcijama okoline te rušenju tabua vezanih uz estetsku kirurgiju.

'To je bila jedna brzo donesena odluka'

Što Vas je potaknulo na odluku o blefaroplastici i operaciji nosa baš u ovom trenutku?

O blefaroplastici sam razmišljala nekih godinu dana jer su mi genetski kapci spušteni i zbog toga sam si nekako počela izgledati umorno. Svakodnevno se snimam i fotografiram i jednostavno mi je taj detalj počeo upadat u oči, doslovo! (smijeh) I na kraju sam odlučila to napraviti kako bih se osjećala bolje u svojem tijelu i bila motiviranija u svemu što radim.

Koliko ste dugo razmišljali o zahvatima prije nego što ste donijeli konačnu odluku?

O blefaroplastici godinu dana, a o nosu nisam razmišljala dugo, to je bila jedna brzo donesena odluka. Sjećam se da mi je moj nos smetao negdje tamo u osnovnoj školi, ali ta faza je prošla i s godinama mu višenisam pridavala pažnju. Kako sam se počela baviti društvenim mrežama i svakodnevno sam izložena javnosti (a i sebi) pomislila sam kako bih htjela osvježiti svoj izgled, ali pošto nisam baš fan botoxa i filera, željela sam dugoročnije rješenje. Zadnjih par godina primijetila bih tu i tamo dužinu svog nosa i uvijek mi se činilo kao da mi zaklanja osmijeh i ustvari mi je palo na pamet da bih ga mogla skratiti. Imala sam i malu grbicu koja mi i nije smetala, ali kada sam već donijela odluku, onda sam napravila sve u kompletu kako treba, kroz savjete s doktorom. Cilj je bio da mi se nos više uklopi u ostatak lica.

Kako je izgledao proces pripreme, od prvih konzultacija do samog zahvata?

Prije same operacije obavila sam razgovor s doktorom koji mi je rekao sve važne informacije, eventualne komplikacije i sve o oporavku. Razgovor je bio vrlo ugodan i samim time sam već bila dosta opuštena i osjećala sam da sam baš u sigurnim rukama. Nakon razgovora slijedio je odlazak u salu i onda stavljanje lokalne anestezije (a kod nosa i sedativ u venu koji vas opusti). Operacije kapaka je sve skupa trajala 45 minuta, a nosa sat vremena. Obje su bile apsolutno bezbolne prije, za vrijeme i poslije zahvata. Nakon blefaroplastike sam odmah išla kući, a nakon rinoplastike sam ostala par sati malo odmarati.

'Najzahtjevnije mi je to što moram mirovati'

Kako se trenutačno osjećate, fizički i emocionalno, u ovoj fazi oporavka?

Osjećam se vrlo motivirano i baš sam sretna, 'najgore' je prošlo, još me čeka skidanje kalupa s nosa i to je to. Još nekako ne vjerujem da ću imati skroz drugačiji nos, a na kapke sam se ovih dana već navikla iako se još nisam nijednom našminkala, jako se veselim tome. Mislim da će mi ova dva poteza donijeti samo plus u daljnjem životu i karijeri. Emocionalno sam nestrpljiva jer me zanimaju sveukupni rezultati, a i ono što mi najviše fali su jaki treninzi, no sve će to još malo doći. Iskorištavam ovu fazu života da se odmorim i napunim baterije kako bih bila najjača verzija sebe ikada.

Je li Vas nešto posebno iznenadilo tijekom operacija ili nakon istih?

Zanimljivo je bilo slušati operaciju nosa! (smijeh) Cijelo vrijeme sam bila budna i to je jedno jako zanimljivo iskustvo i bez brige - stvarno je bezbolno. I još jedna stvar, iznenadilo me kojom brzinom idu oporavci, baš sam zadovoljna.

Koliko Vam je zahtjevna svakodnevica sada dok ste još u oporavku?

Ja baš i nemam mira pa mi je najzahtjevnije to što moram mirovati. Mama je tu za sve i ona mi stvarno pomaže koliko god treba - neki dan mi je narezala meso na sitne komadiće, to je zadnji put bilo prije 30 godina! (smijeh) Tako da sam zahvalna na tome i nemam se što žaliti.

Jeste li već zadovoljni rezultatima ili čekate završni izgled nakon potpunog oporavka?

Jako sam zadovoljna već sad, ali još nisam ni svjesna kako će tek sve izgledati kad sve zaraste i splasne.

'Nikada ne bih operirala stražnjicu'

Kakve su reakcije okoline otkako ste javno progovorili o zahvatima?

Ustvari jako pozitivne. Iskreno, očekivala sam i bila sam spremna na dosta 'hate' komentara, ali to me sve nekako zaobišlo i pozitivno iznenadilo. Nešto sitno ih je bilo, ali zanemarivo. Puno sam razgovarala s drugim ženama koje su prošle isto ili slično ili koje će tek proći i zajedno smo prokomentirale iskustva. Generalno se ljudi dosta boje zahvata, a moraju npr. radi zdravlja ići pa su mi se dosta javili da sam im pomogla samim time što sam detaljno ispričala svoja iskustva. Obožavam pomagati bilo kome na koji god način i to me baš ispunjava.

Kako općenito gledate na estetske zahvate i njihov utjecaj na samopouzdanje?

Uf, to su ustvari teme o kojima postoji milijun različitih mišljenja. Ja sam uvijek bila ona osoba: bitni su balans i mjera u svemu, pa tako i u tome. Ali nema svaka osoba istu mjeru pa je samim time nešto za nekoga previše, a za nekoga premalo. Ja osobno npr. ne volim 'pretjerivanja' i ne volim se uklapati u većinsku masu. Volim pratiti trendove, ali neću ih uvijek sve prakticirati. Osobno nemam problem sa samopouzdanjem niti s godinama i npr. borama koje dolaze s njima, nemam neke velike komplekse zato što dosta radim na sebi iznutra što bi trebalo biti svakoj osobi na prvom mjestu. Do svega volim doći nekim trudom, radom na sebi. A opet s druge strane, čovjek sam i imam neke želje, imam neke površne stvari koje ne mogu promijeniti drugačije nego estetskim zahvatom. Vjerujem da to itekako može utjecati na samopouzdanje. Svatko od nas vidi na samom sebi te neke 'nedostatke' i u potpunosti podržavam da si svatko pomogne ako ima mogućnosti.

Za kraj, imate li u planu još neki zahvat u budućnosti? Što ne biste nikad operirali?

Nemam više nikakve zahvate u planu. Možda se nekad predomislim, ali iskreno evo ne znam što bih uopće i mogla. Nikada ne bih operirala stražnjicu, to mi je baš nešto nezamislivo, vjerujem samo i isključivo u čučnjeve! (smijeh)

